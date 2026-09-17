Một đất nước tuyên bố khủng hoảng quốc gia vì HIV: Cứ 60 người trưởng thành thì có 1 người bị nhiễm

Chính quyền nước này đã ghi nhận số lượng ca mắc mới tăng 27% vào năm ngoái.

Fiji đã tuyên bố HIV là một cuộc khủng hoảng quốc gia sau khi số ca mắc mới tăng 27% vào năm ngoái, làm dấy lên lo ngại rằng đợt bùng phát trước đây vốn tập trung ở những người tiêm chích ma túy nay đang lan rộng hơn khắp quốc gia Thái Bình Dương này.

Trong một tuyên bố đăng trên Facebook, chính phủ tiết lộ rằng 2.016 cá nhân đã được chẩn đoán mắc HIV trong năm 2025, ước tính cứ 60 người trưởng thành thì có một người hiện đang sống chung với căn bệnh này.

Thông báo lưu ý rằng 59 trẻ sơ sinh sinh ra đã bị nhiễm HIV vào năm ngoái, với 18 trẻ tử vong trước khi tròn một tuổi.

Các quan chức cho biết năng lực xét nghiệm được nâng cao đã phơi bày các trường hợp trước đây chưa được phát hiện, cho phép bệnh nhân tiếp cận việc chăm sóc sớm hơn.

Để ứng phó, nhà chức trách dự định mở rộng việc xét nghiệm miễn phí, tự nguyện và bảo mật, cùng với các loại thuốc phòng ngừa, các sáng kiến giảm thiểu tác hại cho người sử dụng ma túy tĩnh mạch và điều trị y tế.

Ảnh minh hoạ

Theo UNAIDS, quốc gia với 900.000 dân này đang phải đối mặt với một trong những mức tăng trưởng số ca nhiễm HIV mới dốc nhất toàn cầu. Cơ quan này ước tính có 9.100 người Fiji đang sống chung với virus vào năm ngoái, thế nhưng chỉ có 39% nhận thức được tình trạng bệnh của họ và vỏn vẹn 22% đang trải qua liệu pháp kháng virus (ART).

"Fiji đã nhận thức được tính cấp bách của thời điểm hiện tại và đang đẩy mạnh ứng phó", Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cho biết. "Đây cũng là một lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với thế giới rằng đại dịch AIDS vẫn chưa kết thúc."

Đối với các trường hợp xác định được phương thức lây truyền, UNAIDS lưu ý rằng quan hệ tình dục chiếm hơn một nửa, trong khi tiêm chích ma túy chiếm hơn 42%.

Cơ quan này ca ngợi các kế hoạch chính thức nhằm triển khai chương trình kim tiêm và bơm kim tiêm đồng thời mở rộng tính khả dụng của dự phòng trước phơi nhiễm, một loại thuốc được sử dụng để làm giảm nguy cơ mắc HIV.

Chính phủ gần đây đã thành lập một tiểu ban nội bộ gồm năm bộ trưởng để loại bỏ các rào cản hành động, trong khi các quan chức nhắc lại rằng việc phân biệt đối xử với bất kỳ ai mắc HIV là phi pháp và việc chăm sóc vẫn có thể tiếp cận được trên toàn quốc.

Mặc dù nghiêm trọng, tỷ lệ cứ 60 người trưởng thành ở Fiji sống chung với HIV vẫn thấp hơn một số khu vực ở châu Phi, nơi gần như cứ 35 người trưởng thành thì có một người mang virus, theo dữ liệu của WHO.

Nguồn: The Independent