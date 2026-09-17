Cả sườn núi đổ xuống như thác ở Trung Quốc, đất đá chặn dòng Mân Giang

Khối đất đá ước tính 800.000 m³ đổ xuống sườn núi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm tắc một đoạn sông Mân Giang và quốc lộ 213. Dù hình ảnh hiện trường gây choáng váng, nhà chức trách cho biết vụ sạt lở không gây thương vong vì người dân và công nhân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán từ trước.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một mảng lớn trên sườn núi bất ngờ đổ xuống. Đất đá tràn qua triền dốc như một dòng thác màu nâu, cuốn theo bụi mù và tiếp tục lan xuống khu vực dưới chân núi. Chỉ trong ít phút, cảnh vật phía trước máy quay gần như bị che khuất bởi lớp bụi đất dày đặc.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 8h40 ngày 16/9 tại thôn Thạch Đại Quan, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu, châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Theo bản tin của CCTV được The Paper đăng tải, quy mô khối sạt lở ước tính khoảng 800.000 m³.

Đất đá đổ xuống làm tắc lòng sông Mân Giang. Ảnh: The Paper/CCTV

Đất đá đổ xuống làm tắc lòng sông Mân Giang tại khu vực này, đồng thời chặn một đoạn quốc lộ 213. Chính quyền huyện Mậu cho biết nước từ thượng nguồn đã được dẫn qua nhà máy điện; tại thời điểm thông báo được đưa ra, khu vực không có tình huống nguy hiểm về dòng nước. Thông tin này không có nghĩa lòng sông đã được khơi thông hoàn toàn.

Cảnh tượng trong video khiến nhiều người lo lắng cho những công trình nằm dưới chân núi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác nhận vụ sạt lở không gây thương vong. Trước khi khối đất đá đổ xuống, khu vực có nguy cơ đã được theo dõi, người dân và công nhân đã được đưa đi, còn các tuyến đường liên quan được kiểm soát giao thông.

Những dấu hiệu bất thường đầu tiên được ghi nhận từ gần hai tháng trước. Ngày 21/7, nhân viên theo dõi địa chất trong lúc tuần tra phát hiện đá rơi lẻ tẻ trên đỉnh núi, phía trên khu vực thi công đường hầm. Sau khi nhận tin, cơ quan tài nguyên thiên nhiên địa phương cử nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công tăng cường theo dõi, chuẩn bị phương án tránh trú.

Đất đá tràn qua triền dốc như một dòng thác màu nâu, cuốn theo bụi mù và tiếp tục lan xuống khu vực dưới chân núi.Ảnh: The Paper/CCTV

Đất đá tràn qua triền dốc như một dòng thác màu nâu, cuốn theo bụi mù và tiếp tục lan xuống khu vực dưới chân núi.Ảnh: The Paper/CCTV

Đá tiếp tục rơi vào ngày 25/7. Nhà chức trách sau đó hướng dẫn lắp sáu bộ thiết bị tự động, gồm thiết bị đo vết nứt và mức dịch chuyển bề mặt, để theo dõi sườn núi liên tục. Từ ngày 20 đến 24/8, các dấu hiệu tại hiện trường cùng dữ liệu quan trắc cho thấy sườn núi dịch chuyển mạnh hơn, vết nứt mở rộng. Địa phương quyết định sơ tán những người nằm trong vùng bị đe dọa và kiểm soát các tuyến đường đi qua khu vực.

Theo bản tin cập nhật ngày 17/9 của CCTV đăng trên The Paper, nhóm được đưa khỏi vùng nguy hiểm gồm 139 người dân thuộc 45 hộ và 116 công nhân, tổng cộng 255 người. Một bản tin trước đó của Tân Hoa Xã dẫn cơ quan ứng phó khẩn cấp huyện Mậu nêu 161 người dân đã được sơ tán vào ngày 24/8. Hai nguồn đưa ra số người dân khác nhau; hiện chưa có giải thích trong các bản tin này về sự chênh lệch.

Sau vụ sạt lở, đoạn quốc lộ 213 bị ảnh hưởng tiếp tục được kiểm soát để phục vụ xử lý hiện trường và hướng dẫn phương tiện đi đường khác. Video ghi lại khoảnh khắc ngọn núi đổ xuống cho thấy sức tàn phá của khối đất đá; diễn biến trước đó cũng cho thấy vì sao, khi vụ sạt lở xảy ra, những người ở vùng nguy hiểm đã không còn tại hiện trường.

Nguồn: The Paper/CCTV, Tân Hoa Xã, NTDTV