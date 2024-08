Mới đây, trên kênh Broadcast Channel của mình, Anh Tài Hà Lê bất ngờ đăng tải tin nhắn bức xúc về việc: "Tự dưng có người kêu lên là Trái Đất Ôm Mặt Trời đạo ý tưởng. Nghe hơi buồn cười nha!... Ngày mình quay là 16/7, chả biết ai đạo ai hihi, dù sao mình cũng vẫn phải biết ơn vì nhờ vậy mà Trái Đất Ôm Mặt Trời được chú ý nhiều hơn."

Chưa dừng lại ở đó, Hà Lê còn kết luận khá gắt: "Nói là trùng hợp thì sẽ duyên dáng hơn. Chứ còn nói đạo thì người nói cũng nên tự xem lại mình trước. Nếu có đạo thì bọn mình sẽ tìm thứ đẳng cấp thế giới để đạo cơ".

Chia sẻ cực gắt từ Hà Lê.

Theo tìm hiểu, tiết mục Trái Đất Ôm Mặt Trời của Nhà Trẻ tại vòng Công diễn 2 được nhiều netizen chỉ ra có nhiều điểm giống với sân khấu You Had Me At Hello của một show Anh Trai khác. Đặc biệt ở chi tiết trang phục màu hồng cùng tóc giả của sân khấu Nhà Trẻ khá giống với tiết mục có sự tham gia trình diễn của Gin Tuấn Kiệt, Phạm Đình Thái Ngân, Lou Hoàng và Hải Đăng Doo.

Sân khấu You Had Me At Hello ghi hình vào ngày 13/6, lên sóng vào ngày 13/7. Sân khấu Trái Đất Ôm Mặt Trời ghi hình vào ngày 16/7 và lên sóng vào ngày 24/8. Chính vì các mốc thời gian ghi hình và lên sóng của You Had Me At Hello trước Trái Đất Ôm Mặt Trời nên không ít khán giả của 2 chương trình đã "bàn phím chiến" kịch liệt trước chia sẻ của Hà Lê.

Sân khấu Trái Đất Ôm Mặt Trời cũng có áo hồng, nội dung về một "bệnh viện tâm thần" với những "bệnh nhân" vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây thơ.

Sân khấu You Had Me At Hello cũng có trang phục hồng, nội dung đơn giản là các màn "thả thính" từ các Anh Trai.

Một làn sóng tranh cãi nhanh chóng bùng nổ. Phía fan của show Chông Gai đồng tình với Hà Lê, cho rằng tiết mục này không hề đạo nhái, "thậm chí chẳng đáng để đạo nhái", "có gì để đạo nhái hả",...

Họ cũng chỉ ra mặc dù phát sóng trước, nhưng Trái Đất Ôm Mặt Trời chắc chắn đã được lên ý tưởng từ trước đó vài tháng để lên sóng, không thể chỉ trong ngày 1 - ngày 2 để nói là đạo nhái. Bộ phận khán giả này cũng chỉ ra trong thời điểm 2 show Anh Trai đang cạnh tranh "không đội trời chung", chắc chắn NSX show Chông Gai sẽ không mạo hiểm đến mức "đạo nhái" show đối thủ.

Các ý kiến phản đối lại "ném đá" Hà Lê về phát ngôn, cho rằng anh phát ngôn trịch thượng, thiếu tôn trọng đến chương trình đối thủ. Giữa sự cạnh tranh gay gắt giữa 2 show Anh Trai, bài đăng của Hà Lê càng làm bùng nổ thêm sức nóng.