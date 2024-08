Nam ca sĩ bị cắt sóng, xóa mờ mặt khi lên show Anh Trai

Tại chương trình Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai - Call Me By Fire (tức Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản gốc của Trung Quốc) mùa đầu tiên đã xảy ra một sự cố hi hữu. Theo đó, trong lúc chương trình đang phát sóng thì 1 Ca Ca của chương trình là nam ca sĩ Hoắc Tôn dính lệnh phong sát từ phía các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Theo lệnh phong sát, toàn bộ tên tuổi của Hoắc Tôn sẽ phải bị gỡ bỏ, tất cả các chương trình có sự xuất hiện của nam ca sĩ này cũng phải xóa bỏ hình ảnh của anh.

Trong khi đó, sân khấu Công diễn của Hoắc Tôn cùng 2 Ca Ca khác là Trương Kỳ và Bạch Cử Cương đã được ghi hình hoàn chỉnh trước khi lên sóng 1 tháng rưỡi. Chưa kể, sân khấu Công diễn lần đó của bộ ba đã đạt hạng Nhất trong vòng Công diễn. Tình thế cấp bách, bất khả thi để ghi hình lại, đã khiến đài Hồ Nam đã có một cách thức rất đặc biệt.

Sân khấu Công diễn ca khúc Ngộ Không - Hoắc Tôn, Trương Kỳ, Bạch Cử Cương

Theo đó, khi sân khấu của ca khúc Ngộ Không được lên sóng, Hoắc Tôn sẽ đảm nhận line hát đầu tiên. Tuy nhiên khi đến phân cảnh của Hoắc Tôn, toàn bộ hình ảnh của nam ca sĩ này đã bị che mờ, chỉ còn phát tiếng. Thời lượng lên hình của Hoắc Tôn cũng giảm xuống tối thiểu, được khỏa lấp bằng hình ảnh các Ca Ca trong hậu trường bình luận về màn trình diễn.

Mùa 1 của Ca Ca Vượt Mọi Chông Gai của Trung Quốc không chỉ có Hoắc Tôn bị phong sát khi show đang lên sóng mà sau đó ít tuần, đến lượt Ca Ca Lý Vân Địch cũng bị dính lệnh phong sát tương tự.

Hoắc Tôn hoàn toàn bị che mờ khi xuất hiện ở phần solo.

Khi diễn chung với 3 Ca Ca còn lại, anh cũng bị xóa mờ hình ảnh.

Về Ca Ca bị phong sát - Hoắc Tôn, anh vốn là một nghệ sĩ cực kì tài năng của Trung Quốc với các ca khúc mang âm hưởng cổ phong đẹp về ca từ, giai điệu cho đến giọng hát. Ca khúc nổi tiếng nhất của anh là Vén Rèm Châu, được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên hồi tháng 8/2021, Hoắc Tôn khiến công chúng bất ngờ khi đột ngột tuyên bố rút lui khỏi Cbiz. Quán quân Sing My Song bị bạn gái cũ tố ngoại tình, bội bạc, có nhóm chat tình dục, nói xấu nghệ sĩ khác. Ngay sau đó, rất nhiều chương trình cùng nhãn hàng đồng loạt huỷ hợp đồng với Hoắc Tôn, Weibo cho xoá hashtag chủ đề, nam ca sĩ chính thức "bay màu" khỏi làng giải trí.

Hoắc Tôn, từ tên tuổi lừng lẫy sau khi phong sát đã tiêu tan toàn bộ sự nghiệp.

MXH Trung Quốc sau đó 1 bài viết tiết lộ tình hình hiện tại của giọng ca Vén Rèm Châu sau hơn 1 tháng bị phong sát. Nguồn tin cho biết, thuở sự nghiệp thăng tiến, Hoắc Tôn có mua cho 1 căn bất động sản ở vùng ngoại ô Thượng Hải. Vì lý do này mà nam ca sĩ sống rất tằn tiện, tiết kiệm. Giờ đây, sau khi bị phong sát, Hoắc Tôn hoàn toàn không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Anh bắt đầu bán dần các món đồ cá nhân của mình. Chỉ sau 1 tháng, từ 1 ngôi sao đình đám và đắt giá của làng giải trí, Hoắc Tôn mất tất cả, từ sự nghiệp cho tài sản. Con đường trở lại showbiz của nam ca sĩ là con số 0 tròn trĩnh.