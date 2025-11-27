Món quà mừng tuổi trưởng thành tuyệt vời nhất với “hội 4 mắt”, đầu tư cho tương lai từ đôi mắt sáng!

Tỷ lệ cận thị học đường ngày càng tăng cao và trở thành vấn đề đáng báo động. Nam sinh Trịnh Lê Huy, quê Lào Cai cũng là một trong số đó.

Huy kể mình bắt đầu phải đeo kính cận từ năm lớp 4. Sau nhiều năm “sống chung”, cặp kính cận cứ thế ngày một dày lên. Càng lớn, vật bất ly thân càng khiến cuộc sống của Huy trở nên bất tiện.

Cặp kính cận khiến Huy gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống, nhất là khi học tập (Ảnh minh họa)

Hình ảnh "đầu to, mắt cận" dường như đã gắn chặt với những người chăm học, nhưng nếu được chọn, chắc chắn chẳng ai muốn thế. Huy ghét việc đi đâu cũng phải mang kính đi theo, sáng ngủ dậy vội mấy cũng quờ quạng khắp nơi tìm kính. Ghét cặp kính nặng nề khiến cậu mỏi mắt, đau đầu, hằn vết lên da khi đeo liên tục nhiều tiếng mỗi ngày. Ghét mỗi khi trời mưa hay mùa lạnh kính bị mờ bởi hơi nước. Huy cũng ghét bạn bè gọi mình là “4 mắt”, ghét cả việc dù đeo kính chăm chỉ nhưng độ cận vẫn không ngừng tăng sau mỗi lần khám.

Ghét là thế nhưng “hội 4 mắt” như Huy chẳng thể nào sống thiếu kính nếu chưa mổ cận. Chỉ cần bỏ kính ra là cả thế giới xung quanh trở nên mờ ảo, méo mó, làm những việc nhỏ nhặt cũng trở nên rất khó, thậm chí còn chẳng nhận ra ai vào với ai.

Chiếc kính dày cộp còn khiến cậu bị cản trở trong giao tiếp, cản bước tương lai khi sắp tới tuổi trưởng thành. Huy lo lắng khi thấy những ngành nghề đặc thù như công an, quân đội hay phi công, vận động viên… đều không dành cho người cận nặng. Ngay cả những những công việc đòi hỏi ngoại hình như diễn viên, ca sĩ, người mẫu… cũng rất khó phát triển trọn vẹn khi phải phụ thuộc vào kính. Trong gần 10 năm đeo kính, có những lúc cậu thở dài bâng quơ khi nghĩ: “Có lẽ cả đời mình sẽ phải đeo kính cận như thế này”.

Bật mí món quà tuổi trưởng thành tuyệt vời cho “hội 4 mắt”

“Mình từng lo lắng cả đời sẽ phải sống chung với kính cận, nhưng thật may là ngay trước ngưỡng cửa trở thành người lớn đã được xoá cận - bỏ kính thành công. Đó là món quà mình mong ước, nó rất thiết thực với mình. Hơn rất nhiều so với điện thoại hay laptop đời mới nhất, xe mới hay những chuyến du lịch mà bạn bè mình nhận được. Mình biết ơn gia đình rất nhiều” - Huy bày tỏ.

Huy được phụ huynh tặng gói mổ cận ngay khi vừa đủ 18 tuổi (Ảnh minh họa)

Hóa ra, phụ huynh của Huy khi thấy con khổ sở với cặp kính cận vẫn luôn trăn trở, buồn và lo lắng. Chờ khi con vừa tròn 18 tuổi, họ tặng con gói mổ cận để lấy lại đôi mắt sáng, phá bỏ rào cản, vững bước tương lai và có thể làm mọi điều con thích. Đây không chỉ là món quà, mà là một tấm vé thông hành giúp Huy tự tin bước vào cánh cửa đại học và chinh phục những ước mơ không còn bị giới hạn bởi thị lực.

Bố mẹ cũng rất tôn trọng ý kiến của Huy trong việc chọn bệnh viện xóa cận và phương pháp mổ. Sau khi tìm hiểu, bố mẹ lập danh sách những viện mắt uy tín và để con tiếp tục cân nhắc. Huy kể, cậu mừng lắm, tham gia đủ các hội nhóm, đọc nhiều thông tin cả trong lẫn ngoài nước và tham khảo cả bạn bè. Cuối cùng, cậu chọn mổ cận với phương pháp Super SMILE pro tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga (cơ sở Hà Nội).

Huy chia sẻ: “Khi mổ cận, mắt phải mình cận 3 độ và mắt trái 3,25 độ. Mình chọn Mắt Việt - Nga vì được đánh giá tốt, có bác sĩ Nga giàu kinh nghiệm, có nhiều phương pháp hiện đại với máy móc rất chuyên nghiệp. Trước mình, có một bạn cùng lớp cũng mổ cận tại đây ngay khi vừa đủ 18 tuổi và mình có tham khảo bạn rất nhiều. Về phương pháp, mình chọn Super SMILE pro vì tiền nào của nấy mà, đắt nhất - công nghệ mới nhất thì sẽ tốt nhất và gia đình mình rất ủng hộ điều này”.

Mổ xong Huy ngỡ ngàng trước thị lực 10/10 gần 10 năm mới được “gặp lại”. Khoảng 2 ngày sau, cậu đã có thể sinh hoạt bình thường. Khi được hỏi mổ cận đau không, Huy cười bảo: “Mổ nhanh quá, chỉ laser khoảng 8 - 10 giây mỗi mắt nên chưa kịp cảm nhận gì đã xong mất rồi”.

Ngay sau khi mổ cận xong, Huy đã thành công lấy lại đôi mắt sáng với thị lực 10/10

Thấy Huy thay đổi hoàn toàn sau khi mổ cận, nhiều bạn bè và phụ huynh khác cũng bắt đầu nhận ra đây là món quà đáng mong ước, là khoản đầu tư đáng giá cho tương lai. Về phần Huy, anh chàng khuyên bạn bè cùng trang lứa mổ cận càng sớm càng tốt. Còn trước khi đủ tuổi để mổ cận (trước 18 tuổi) nên lưu ý một số điều để có kết quả tốt nhất.

Đó là đảm bảo ổn định độ cận và chăm sóc mắt thật tốt bằng cách thăm khám định kỳ, đeo kính đúng độ, cho mắt nghỉ ngơi và có chế độ ăn tốt cho mắt… Còn trước khi mổ, vẫn phải khám tiền phẫu thật kỹ, lựa chọn nơi mổ cho cẩn thận vì đôi mắt vô cùng quý giá, cả tương lai có thể phụ thuộc vào ca mổ này.

