4 thứ phá gan chẳng kém rượu bia nếu lạm dụng: Rất nhiều người vẫn dùng mỗi ngày mà không biết

Khi nhắc đến những thứ có thể gây tổn thương gan, đa số chúng ta chỉ nghĩ ngay đến rượu bia. Nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo danh sách “thủ phạm” thực sự còn rộng hơn nhiều. Một số thực phẩm quen thuộc - thậm chí được quảng cáo là lành mạnh - lại có thể gây hại cho gan theo cách âm thầm, đặc biệt khi dùng sai cách, dùng quá mức. Điều đáng nói là chúng xuất hiện trong chế độ ăn hằng ngày của rất nhiều người.

4 thứ hại gan không kém rượu bia

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Ăn quá nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể gây hại cho gan (Ảnh minh họa).

Theo Times of India, lâu nay, tiêu thụ nhiều thịt đỏ thường bị gắn với nguy cơ cholesterol cao và bệnh tim, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy lá gan cũng có thể là “nạn nhân”. Việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói,… có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính. Nguyên nhân đến từ lượng chất béo bão hòa cao và các hợp chất sinh ra trong quá trình chế biến thịt, khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để thải độc, thúc đẩy tình trạng tích mỡ và viêm gan.

Một bữa nướng cuối tuần sẽ không gây vấn đề, nhưng khi thịt đỏ trở thành “ngôi sao” trong khẩu phần ăn mỗi ngày, gan có thể bị “bào mòn” một cách lặng lẽ.

Đồ uống tăng lực

Đồ uống tăng lực cũng có thể gây hại cho gan nếu lạm dụng (Ảnh minh họa).

Sự tiện lợi và khả năng “tăng tỉnh táo tức thì” khiến nước tăng lực trở thành lựa chọn của rất nhiều người trẻ. Nhưng ngày càng có nhiều báo cáo y khoa ghi nhận trường hợp tổn thương gan cấp tính liên quan đến việc lạm dụng loại đồ uống này. Với hàm lượng caffeine cao, đường nhiều và các chất kích thích, gan buộc phải làm việc quá công suất.

Trong những trường hợp nặng, đặc biệt khi uống nhiều đồ uống tăng lực mỗi ngày, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ hoại tử gan hoặc viêm gan thiếu máu cục bộ. Nếu đã có vấn đề về gan từ trước, mức độ nguy hiểm có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Thảo dược “bổ gan”

Sử dụng sai cách thảo dược có thể "đầu độc" lá gan (Ảnh minh họa).

Điều gây bất ngờ nhất là nhóm thực phẩm nhiều người tin rằng “tốt cho gan”, chẳng hạn nghệ, nhân sâm, cam thảo. Dù được quảng cáo như những chất “giải độc tự nhiên”, chúng vẫn có thể gây hại khi dùng liều cao, dùng kéo dài, hoặc bị trộn phụ gia trong quá trình sản xuất.

Một số bệnh nhân nhập viện vì tổn thương gan cấp lại chính là những người uống thảo dược mỗi ngày với hy vọng bảo vệ sức khỏe. Khi các sản phẩm bị pha tạp hoặc sử dụng sai cách, độc tính có thể tăng mạnh mà người dùng không hề hay biết.

Rượu bia: Không có lượng uống nào là an toàn tuyệt đối cho gan

Trong danh sách những thứ gan “ghét nhất”, rượu bia vẫn đứng đầu. Từ bia, rượu vang đến các loại rượu mạnh, cồn đều gây độc cho tế bào gan. Uống lâu dài có thể dẫn đến viêm gan, xơ hóa và cuối cùng có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Ngay cả rượu vang đỏ - loại rượu vốn được ca ngợi vì chứa resveratrol tốt cho tim - cũng không ngoại lệ. Các nhà khoa học nhấn mạnh: lợi ích tim mạch không thể “xóa” đi độc tính của cồn đối với gan. Tóm lại, uống điều độ có thể giảm rủi ro, nhưng không có mức uống nào thực sự an toàn tuyệt đối cho cơ quan này.