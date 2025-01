Món nước thải mỡ siêu tốc ái nữ nhà Trump uống khi ngủ dậy: Sẵn ở chợ Việt, chị em học hỏi sẽ đẹp hơn

Xuất hiện tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, con gái ông, Ivanka Trump nổi bật với bộ skirt suit xanh sẫm dựng phom tinh tế, nhấn nhá mũ pillbox tiệp màu. Cô cài thắt lưng mảnh và xách túi Lady Dior 6.000 USD (hơn 153 triệu đồng). Mặc dù ăn mặc kín đáo nhưng "nữ thần Nhà Trắng" vẫn vô cùng xinh đẹp với vòng eo thon gọn, vóc dáng mảnh mai và sự trẻ trung đến từ gương mặt lẫn vóc dáng.

Chia sẻ về bí quyết trẻ lâu cùng vóc dáng mảnh mai, Ivanka Trump từng tiết lộ, cô kết thân một món nước thải mỡ siêu tốc, luôn ưu ái uống ngay khi ngủ dậy. Nhờ đó không quá khó để có được cơ thể khỏe mạnh, đầy năng lượng nhưng vẫn giữ eo thon, mảnh mai.

Đó chính là nước chanh ấm!

Chia sẻ với Eat This, Not That!, Ivanka Trump nói, cô bắt đầu buổi sáng với một cốc nước chanh ấm lớn. Đây là ly nước giúp cô tỉnh táo, hương thơm tươi mát của chanh nhanh chóng giúp cơ thể đầy năng lượng, sẵn sàng cho các hoạt động hàng ngày.

Chanh là loại quả quen thuộc ở Việt Nam. 4 mùa ở nước ta đều sẵn loại quả này ở các chợ cóc, siêu thị... Nó là loại quả hấp dẫn từ màu sắc, hương vị cho đến công dụng sức khỏe.

Nước chanh ấm thường được sử dụng như một phương pháp giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân, cung cấp vitamin C, giúp da dẻ sáng khỏe và còn có thể làm giảm cảm cúm. Nhiều người uống nước chanh ấm vào buổi sáng để kích thích hệ tiêu hóa.

Đây chính là phương pháp trẻ hóa cơ thể an toàn, không tốn kém được ái nữ nhà Trump đặc biệt yêu thích hàng chục năm qua. Tết này, chị em muốn da sáng dáng đẹp hơn thì đừng quên bổ sung nước chanh ấm mỗi sáng ngay từ hôm nay nhé!

BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM) lưu ý thêm, uống nước chanh vào buổi sáng, khi bụng rỗng có thể gây hại dạ dày đối với những người dễ gặp phải vấn đề như kích ứng dạ dày.

Do đó, việc uống nước chanh khi bụng đói còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. An toàn nhất thì bạn nên uống sau khi đã ăn sáng. Lúc này, nước chanh đi vào cơ thể vẫn giúp kích thích hệ tiêu hóa và làm tăng sản xuất dịch vị giúp tiêu hóa tốt hơn, giúp vóc dáng thon thả, da sáng mịn, trẻ trung. Ngay khi ngủ dậy chỉ nên uống nước lọc ấm là tốt nhất.

Ngoài nước chanh ấm, Ivanka Trump còn duy trì nhiều thói quen lành mạnh khác để trẻ lâu

1. Chọn thực phẩm tươi sạch trong chế độ ăn hàng ngày

Ivanka duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, lành mạnh. Tiêu chí chọn thực phẩm của cô đầu tiên phải tươi sạch vì ăn uống quyết định phần lớn sức khỏe, vóc dáng.

Cô ưu tiên những thực phẩm bổ dưỡng như cá hồi, thịt gà, salad, súp rau... Người đẹp tránh xa tinh bột đã qua chế biến, tập trung ăn ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch.

3. Tập luyện chăm chỉ

Trải qua 3 lần sinh nở, Ivanka vẫn có được vóc dáng thon gọn đáng mơ ước, vòng eo chỉ hơn 60cm. Bên cạnh ăn uống, người đẹp có thói quen tập luyện giữ dáng săn chắc đáng mơ ước.

Giống như nhiều phụ nữ, Ivanka tập trung chủ yếu vào tập cardio, yoga và pilates, nâng tạ, kháng lực... Cô rất yêu thích các bài tập đơn giản nhưng hiệu quả như Squat (gánh tạ), Deadlifts (nâng tạ), Hinges (gập hông), Pushes (đẩy) và Pulls (kéo)...

"Nữ thần Nhà Trắng" thậm chí còn có huấn luyện viên cá nhân để theo dõi, điều chỉnh chế độ tập luyện liên tục, giúp cô có vóc dáng vạn người mê.

Ngoài ra, người đẹp chăm chỉ vận động với những bộ môn đơn giản như chạy bộ, đi bộ. Cô chơi đủ các môn thể thao như lướt sóng, quần vợt, bơi, lướt ván, golf... để cơ thể luôn săn chắc, khỏe mạnh.

