Món "đặc sản mùa đông" của diễn viên Tăng Lê được chị em mê tít: Ngon, ấm bụng, giúp tiêu hóa “chạy” nhẹ nhàng hơn

Mùa đông đến, cơ thể dễ nặng nề vì đồ ăn nhiều dầu mỡ, tiệc tùng dồn dập, bụng dạ cũng “kêu ca” nhiều hơn. Thay vì vội vàng nghĩ tới thuốc men, diễn viên Tăng Lê chọn một cách rất mộc mạc: Dùng chính những nguyên liệu trong vườn nhà để nấu một món nhỏ mà hiệu quả. Cô gọi vui đó là “đặc sản mùa đông cho cả nhà”: Củ cải hấp với trần bì, gừng và mật ong. Công thức nghe qua tưởng cầu kỳ nhưng hóa ra cực dễ, lại dựa trên câu nói quen thuộc từ xa xưa “Đông ăn củ cải, hè ăn gừng”. Chút ấm nóng từ bát củ cải hấp, ăn xong thấy người dịu lại, bụng nhẹ, giấc ngủ cũng yên hơn. Với chị em bận rộn, đây là một gợi ý rất đời thường nhưng xứng đáng để thử trong những ngày trời rét.

Mùa đông, phụ nữ dễ mệt - Tăng Lê có một bí quyết rất giản dị

Trong một đoạn chia sẻ, Tăng Lê nói vui: “Đông rồi, ra vườn nhổ ít củ cải, làm một chén củ cải hấp dưỡng sinh cho cả nhà.” Nghe qua tưởng như chuyện nhỏ, nhưng đằng sau lại là cả một thói quen sống lành mạnh. Cô khoe vườn củ cải của mình toàn loại trồng không thuốc trừ sâu, không hóa chất, trên bề mặt còn đầy lỗ sâu gặm. Với cô, đó mới là những củ cải “nguyên bản”, trời cho thế nào ăn thế đó.

Ngay cả vỏ củ cải, Tăng Lê cũng không bỏ phí, phơi khô lên rồi dùng làm dưa muối, ăn giòn, đậm vị, rất đưa cơm mùa đông. Giữa thời buổi thực phẩm khiến nhiều người lo lắng, cách sống này khiến khán giả cảm thấy gần gũi: Một nữ diễn viên nhưng vẫn gìn giữ thói quen tự trồng, tự ăn, tận dụng tối đa những thứ giản dị trong bếp để chăm sóc sức khỏe gia đình.

“Đông ăn củ cải, hè ăn gừng” - câu nói cũ, lý do thì rất mới

Người xưa có câu “Đông ăn củ cải, hè ăn gừng, không cần bác sĩ kê đơn”. Nghe qua tưởng như câu nói vui, nhưng càng lớn chúng ta càng thấy có lý. Mùa đông, cơ thể có xu hướng “thu” khí lại bên trong, thời tiết lạnh khiến ai cũng thích ăn đồ chiên xào, cay nóng, nhiều đạm để giữ ấm. Ăn ngon miệng là vậy nhưng tích lại trong người là cảm giác nặng nề, đầy bụng, nóng trong mà không để ý.

Tăng Lê giải thích một cách rất dễ hiểu: Khi ta ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, cơ thể sinh “nhiệt bí” bên trong, dễ ợ hơi, khó tiêu, người lúc nào cũng mệt, đến tối ngủ cũng không sâu. Củ cải là loại rau củ có tính mát, vị ngọt, rất hợp để ăn vào mùa lạnh. Theo cách nói dân gian, củ cải “thông” và “giáng”: Giúp thông suốt đường tiêu hóa, làm dịu cảm giác nóng trong, đầy trướng. Ăn sống thì dễ “bốc”, ăn chín lại mềm, dễ tiêu, nhẹ bụng.

Tăng Lê chọn cách hấp chín củ cải cùng vài thứ gia vị ấm như gừng, trần bì và chút mật ong để cân bằng: Củ cải lo phần “thông”, gừng và trần bì giúp ấm bụng, giảm lạnh, mật ong làm trơn, nhẹ ruột. Kết quả là một bát nhỏ ấm nóng mà cảm giác nhận được là: người dịu lại, bụng nhẹ, đầu óc cũng bớt căng.

Cách làm món củ cải hấp trần bì mật ong “chuẩn Tăng Lê”

Cách làm món “đặc sản mùa đông” này thực ra rất đơn giản. Trước hết, cô chọn những củ cải tươi, chắc, rửa sạch, gọt bớt vỏ rồi cắt mỗi củ thành ba phần gần bằng nhau. Mỗi phần lại được khoét nhẹ một lỗ nhỏ ở giữa, như tạo thành một chiếc “bát mini” bằng củ cải. Trong từng phần củ cải đó, cô đặt vào một ít vỏ quýt khô (trần bì) đã rửa sạch, vài lát gừng tươi thái sợi và một chút mật ong cho vị ngọt dịu. Sau đó xếp tất cả vào bát hoặc đĩa chịu nhiệt, cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 20 phút.

Trong 20 phút đó, không gian bếp ngập mùi thơm dễ chịu: Hương củ cải chín, gừng ấm, trần bì thoang thoảng quyện cùng mùi mật ong. Đến khi mở nắp, củ cải đã trong hơn, mềm mà vẫn giữ được hình dáng, nước trong bát là phần tinh túy nhất: ngọt nhẹ, thơm dịu, ấm nóng. Tăng Lê luôn nhắc: “Uống hết phần nước, ăn hết cả củ, cơ thể tự nhiên thấy dịu xuống, cảm giác nóng trong người cũng tan đi".

Về bản chất, món ăn này giúp củ cải phát huy tối đa công dụng “thông suốt hệ tiêu hóa”. Khi ta uống hết phần nước tiết ra từ củ cải cùng mật ong, gừng, trần bì và ăn cả phần cái, dạ dày như được “dọn dẹp” nhẹ nhàng sau những ngày ăn uống hơi quá tay. Không phải là bài thuốc kỳ diệu, nhưng là một cách chăm sóc bản thân rất đỗi đời thường.

Đặc biệt với phụ nữ, những người hay lo lắng cho cả nhà trước, quên mất mình sau, một bát củ cải hấp vào buổi tối lạnh có thể trở thành khoảnh khắc nhỏ để họ tạm nghỉ, ngồi xuống, nhâm nhi trong tiếng chuyện trò.

Trẻ con có thể được cho uống vài thìa nước củ cải mật ong ấm để đỡ cảm giác đầy bụng sau bữa tối, người lớn tuổi dễ tiêu hơn, người hay “nóng trong” cũng thấy nhẹ người. Điều đáng quý nhất không phải là công thức, mà là tinh thần dùng những thứ giản dị nhất trong bếp để chăm sóc người mình thương. Mùa đông này, nếu cảm thấy mình đang chạy quá nhanh, ăn quá vội, ngủ chưa đủ, có lẽ đã đến lúc thử chậm lại, nhổ vài củ cải, làm một món ấm bụng như Tăng Lê. Biết đâu, thứ ta nhận được không chỉ là dạ dày bớt nặng nề, mà còn là cảm giác nhà bếp lại ấm lên, gia đình lại ngồi gần nhau thêm một chút.