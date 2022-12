MOMOLAND đem đến loạt hit quen thuộc khiến fan Việt phấn khích, Nancy khoe visual xinh không góc chết

Tối ngày 17/12, lễ hội Văn hoá và Du lịch Hàn - Việt đã chính thức diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ Hàn Quốc. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhóm nhạc MOMOLAND đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop tại Việt Nam.

Dù thời tiết tại Hà Nội đang rất lạnh nhưng đám đông khán giả đã có mặt từ sớm để chờ đợi đến màn trình diễn của các thần tượng đến từ xứ sở kim chi.

Đám đông khán giả có mặt từ sớm để cổ vũ cho thần tượng

Là nghệ sĩ trình diễn cuối chương trình, MOMOLAND đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi vừa xuất hiện. Nhóm đã chiêu đãi khán giả bằng loạt ca khúc đình đám: BBoom BBoom, BAAM, Wrap Me In Plastic, Yummy Yummy Love, Starry Night. Đặc biệt, với phần trình diễn hit BBoom BBoom, MOMOLAND đã khiến bầu không khí như bùng nổ, khán giả không ngừng cổ vũ, hát vang theo những giai điệu của ca khúc này.

MOMOLAND đem đến những màn trình diễn sôi động, bắt tai

Nhóm thân thiện chụp hình cùng người hâm mộ Việt Nam

Không những đem đến những sân khấu cháy hết mình, cô nàng Nancy còn thu hút mọi ánh nhìn với visual xinh đẹp, rực rỡ, liên tục tương tác với người hâm mộ. Mái tóc đỏ nổi bật càng tôn lên làn da trắng cùng gương mặt góc cạnh, lai tây của nữ thần tượng đình đám.

Nancy vô cùng xinh đẹp, nổi bật với mái tóc đỏ

Cô nàng liên tục tương tác với người hâm mộ

Trước đó, chiều cùng ngày, MOMOLAND cũng tạo nhiều cảm tình khi xuất hiện tại họp báo cực kỳ thân thiện, tràn đầy năng lượng. Nhóm cũng bày tỏ niềm yêu thích với các món ăn Việt Nam như phở, bún chả cũng như mong muốn được đến SaPa du lịch. 6 cô gái cũng rất hạnh phúc, biết ơn sự đón tiếp đón nhiệt tình và tình cảm của fan Việt.

MOMOLAND xuất hiện tại họp báo trước thềm sự kiện

Nancy xinh đẹp với nét lai Tây cực hút mắt

Cô nàng JooE không ngần ngại tương tác

Bên cạnh MOMOLAND, chương trình còn có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc như: LAPILLUS, BLANK2Y, One Way Crew, The Painters. Các nghệ sĩ cũng đem đến những màn trình diễn ấn tượng, cháy hết mình, nhận được sự hưởng ứng của đám đông khán giả.

BLANK2Y…