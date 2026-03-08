Mỗi ngày ngủ chưa đến 5 tiếng, nữ TikToker 25 tuổi phát hiện mất kinh, suy buồng trứng sớm: Lời cảnh báo cho người trẻ

Hot TikToker nổi tiếng Trung Quốc "An Tĩnh Công Chúa" được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình ngọt ngào và tính cách vui vẻ. Cô sở hữu hơn 6,6 triệu người theo dõi trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên, mới đây, cô khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại trong buổi livestream.

Ở tuổi 25, cô cho biết mình đã mất kinh suốt 9 tháng vì suy buồng trứng sớm do thói quen thức khuya kéo dài. Không chỉ vậy, gần đây cô còn được đưa đi cấp cứu vì chảy máu nhiều khi đi vệ sinh, sau đó được chẩn đoán nứt hậu môn nghiêm trọng. Do cơ thể quá suy yếu, bác sĩ thậm chí yêu cầu cô phải "nghỉ dưỡng bắt buộc".

TIN LIÊN QUAN Sau 35 tuổi, phụ nữ ăn 4 loại thực phẩm này thường "già chậm" hơn: Không cần mỹ phẩm đắt tiền mà da vẫn hồng hào, ít nếp nhăn

Theo chia sẻ, do áp lực công việc lớn và lịch sinh hoạt cực kỳ thất thường, cô ngủ trung bình chưa tới 5 tiếng mỗi ngày, thậm chí thường xuyên livestream xuyên đêm. Việc thức khuya kéo dài khiến hệ nội tiết bị rối loạn nghiêm trọng. Trước đó, cô từng bất ngờ chảy máu mũi ngay trong lúc livestream. Gần đây, cô cũng thừa nhận chu kỳ kinh nguyệt đã biến mất suốt 9 tháng, và sau khi đi khám đã được chẩn đoán suy buồng trứng sớm, hiện phải dùng thuốc để điều hòa.

Không chỉ gặp vấn đề phụ khoa, tình trạng sức khỏe của An Tĩnh Công Chúa còn liên tục phát tín hiệu cảnh báo. Cách đây không lâu, khi đi vệ sinh, cô bị chảy máu nhiều kèm đau dữ dội nên phải đến bệnh viện. Ban đầu, bác sĩ dự định cho cô nội soi dạ dày và đại tràng để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, đội ngũ y tế nhận thấy thể trạng của cô đã bị bào mòn nghiêm trọng.

Bác sĩ cho biết, năm 2025, cô từng phát hiện khối u lành tính 12cm trong ổ bụng và đã trải qua 4 ca đại phẫu mở bụng, trong đó một ca kéo dài tới 6 tiếng. Việc phẫu thuật nhiều lần khiến cơ thể tổn thương nặng. Hiện tại, cân nặng của cô chỉ còn 42 kg, nên bác sĩ cho rằng cơ thể khó có thể chịu được các thủ thuật xâm lấn. Vì vậy, họ yêu cầu cô bắt buộc nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng, chờ thể lực hồi phục rồi mới tiếp tục điều trị.

Trên thực tế, trước đây An Tĩnh Công Chúa rất liều mình vì công việc. Cô từng quay lại livestream chỉ sau 20 ngày phẫu thuật. Tuy nhiên, việc phẫu thuật nhiều lần cùng tác dụng phụ của thuốc đã khiến cô chịu nhiều đau đớn: sốt nhẹ kéo dài, chán ăn, ù tai nghiêm trọng, thậm chí một bên tai gần như mất thính lực. Chỉ cần nói nhiều một chút là cô ho liên tục, còn thể lực thì không còn đủ để thực hiện các màn nhảy sôi động như trước.

Vốn luôn xuất hiện trước người hâm mộ với hình ảnh lạc quan, nhưng trong một buổi livestream gần đây, khi chia sẻ về tình trạng của mình, cô hiếm hoi bật khóc. Cô thừa nhận rằng phải đối mặt với hàng loạt bệnh tật khiến mình "thực sự có chút sợ hãi". Đồng thời, cô cũng dùng chính trải nghiệm của mình để nhắn nhủ phụ nữ: "Trẻ không có nghĩa là có thể phung phí sức khỏe".

Nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên, khuyên cô nghe theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng vì sự nghiệp mà đánh đổi sức khỏe quý giá.