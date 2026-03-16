Mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên hộ kinh doanh rồi liên tục chuyển, rút hơn 2.000 tỷ đồng: Công an điều tra 2 người đàn ông Đà Nẵng

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi) cùng trú số 12 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Quá trình điều tra xác định, mặc dù đã có nhiều đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước bị cơ quan chức năng triệt phá, song với nhu cầu mua chứng từ nhằm hợp thức hóa đầu vào, khai khống chi phí để trốn thuế vẫn còn. Do đó, Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hiếu sử dụng căn cước của mình và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức hoạt động bán trái phép hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Theo phương thức hoạt động, khi có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng sẽ liên hệ với Trần Văn Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn và các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi, là cháu ruột của Hiếu, sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu và xuất hóa đơn bán hàng, sau đó gửi cho khách hàng. Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chủ các hộ kinh doanh để khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất.

Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách hàng sau khi trừ tiền bán hóa đơn. Bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây của Trần Văn Hiếu đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn bán hàng với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn của đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không thực hiện hành vi mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng nhằm hợp thức hóa đầu vào hoặc khai khống chi phí. Mọi hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng