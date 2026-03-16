Công an TP Hà Nội thông báo nóng tới tất cả xe khách, xe tải, xe container, xe hợp đồng

Thực hiện Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội thông báo việc tiếp nhận hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thành phố như sau:

Khi đến làm thủ tục, cá nhân, doanh nghiệp lưu ý các nội dung sau:

Thành phần hồ sơ

(1) Đối với phương tiện đứng tên đăng ký là cá nhân:

Văn bản đề nghị chấp thuận cho phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế theo lộ trình cụ thể gửi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026).

Bản sao công chứng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

Bản phô tô phù hiệu xe hợp đồng (đối với xe ô tô khách).

Căn cước công dân (bản chính hoặc trên ứng dụng VNeID) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để kiểm tra.

Hợp đồng vận chuyển hoặc phương án vận chuyển.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của đơn vị ký hợp đồng vận chuyển hoặc các giấy tờ, văn bản khác chứng minh việc vận chuyển hàng hóa, hành khách đúng mục đích nêu trong văn bản đề nghị chấp thuận (bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

(2) Đối với phương tiện đứng tên đăng ký là tổ chức:

Văn bản đề nghị chấp thuận cho phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế theo lộ trình cụ thể (có ký tên, đóng dấu của tổ chức) gửi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội.

Giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền cho người được cử đến đề nghị cấp văn bản chấp thuận (trừ trường hợp người đến đề nghị là Giám đốc công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức).

Bản sao công chứng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm mã ngành kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp; Giấy phép hoạt động bưu chính…) hoặc các loại giấy tờ, văn bản khác chứng minh việc vận chuyển hàng hóa đúng mục đích nêu trong văn bản đề nghị chấp thuận (bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

Bản phô tô phù hiệu xe hợp đồng (đối với xe ô tô khách).

Hợp đồng vận chuyển hoặc phương án vận chuyển (bản gốc hoặc bản phô tô công chứng).

Người được cử đến làm việc phải xuất trình Căn cước công dân (bản chính hoặc trên ứng dụng VNeID) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu với giấy giới thiệu hoặc văn bản ủy quyền.

Về mục đích hoạt động

(1) Đối với xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn đến dưới 10 tấn:

Không chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm (sáng từ 06h00 đến 09h00, chiều từ 16h00 đến 19h30); chỉ xem xét chấp thuận hoạt động trong giờ cao điểm đối với các phương tiện phục vụ bưu chính công ích, chở hàng bình ổn giá theo kế hoạch của UBND Thành phố hoặc theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, lãnh đạo Công an Thành phố.

Xem xét chấp thuận hoạt động trong khung giờ từ 09h00 đến 15h00 đối với các xe ô tô tải thông dụng vận chuyển các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, đồ uống; thuốc, thiết bị, vật tư y tế; hàng hóa gia dụng; gas, khí đốt.

Xem xét chấp thuận hoạt động trong khung giờ từ 09h00 đến 16h00 và từ 19h30 đến 21h00 đối với xe ô tô tải thông dụng vận chuyển bưu chính, bưu phẩm, bưu kiện (đối với các công ty, doanh nghiệp được cấp Giấy phép bưu chính); xe giải quyết các sự cố (điện, nước, đê điều, giao thông, thông tin liên lạc…), xe của các bệnh viện và các trường hợp đặc biệt khác.

(2) Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe ô tô chở người từ 28 chỗ trở lên, không kể người lái) và xe ô tô khách giường nằm:

Không tổ chức chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong giờ cao điểm (sáng từ 06h00 đến 09h00, chiều từ 16h00 đến 19h30), trừ các trường hợp phục vụ hội nghị, sự kiện, chương trình trên địa bàn Thành phố hoặc đưa đón người đi tham quan, du lịch; thời hạn chấp thuận được cấp theo thời gian của hội nghị, sự kiện, chương trình đó.

Về khối lượng, kích thước xe

Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn đến 5 tấn: tùy tình hình thực tế, xem xét chấp thuận hoạt động trên các tuyến đường trong khu vực hạn chế khi bảo đảm mục đích vận chuyển.

Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ trên 5 tấn đến dưới 10 tấn: xem xét chấp thuận hoạt động trên các tuyến đường từ Vành đai 2 trở ra trong khu vực hạn chế khi bảo đảm mục đích vận chuyển.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và thực hiện.

Trước đó, Hà Nội đã quy định phạm vi, thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ phục vụ việc đi lại của thương binh tại một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: