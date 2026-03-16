Tại sao tài xế VF5 chạy dịch vụ lại thu hồi vốn nhanh thế? Bí quyết nằm ở điều xe xăng không làm được

Trong vài năm gần đây, xe điện dần trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhiều tài xế chạy dịch vụ công nghệ tại Việt Nam. Không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, xe điện còn mang lại trải nghiệm lái xe khác biệt so với xe xăng truyền thống. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện anh Nguyễn Thành Hưng, tài xế hiện đang chạy dịch vụ công nghệ bằng chiếc Vinfast VF5, để nghe anh chia sẻ về trải nghiệm thực tế sau nhiều tháng gắn bó với chiếc xe này.

Anh Nguyễn Thành Hưng chia sẻ về những thế mạnh mà xe điện mang lại cho cánh tài xế dịch vụ.

Chào anh Hưng. Anh có thể chia sẻ cơ duyên nào khiến anh quyết định mua xe điện để chạy dịch vụ công nghệ không? Sau khoảng 5 tháng sử dụng, điều gì khiến anh ấn tượng nhất ở chiếc xe?

Tôi mua chiếc xe này từ tháng 10/2025. Trước đó tôi cũng tìm hiểu khá nhiều dòng xe để chạy dịch vụ, sau khi cân nhắc giữa chi phí đầu tư và khả năng vận hành, tôi thấy chiếc VF5 khá phù hợp với nhu cầu của mình nên quyết định mua.

Điều đầu tiên ấn tượng và yêu thích là tiết kiệm nhiên liệu, nó rất quan trọng với nghề dịch vụ của mình. Điểm thứ hai, tôi cảm thấy mọi thứ rất ổn so với mức giá bỏ ra. Trong 5 tháng vừa qua, tôi chưa thấy phát sinh vấn đề lỗi gì cả, cảm nhận mọi thứ rất ổn mà chi phí bảo dưỡng cũng rất rẻ. Theo tôi, xe điện là phương án tốt nhất để chạy dịch vụ,

Chi phí trung bình mỗi tháng cho chiếc xe điện này là bao nhiêu?

Hiện tại VinFast đang miễn phí sạc điện. Tôi gần như không phải chi đồng nào ngoài vấn đề rửa xe. Chạy khoảng 15.000km, tôi mới bảo dưỡng 1 lần mà giá bảo dưỡng lại rẻ, chưa đến 1 triệu đồng. Lần đầu tiên bảo dưỡng , tôi chỉ mất đúng 560.000 đồng.

Trung bình 1 ngày thì tôi chạy ít nhất 150 km, thì 3-4 tháng mới phải bảo dưỡng. Tính trung bình mỗi tháng hết khoảng 200.000 đồng.

Việc đặt dịch vụ bảo dưỡng có nhanh không?

Tôi chỉ cần vào app và đặt lịch trước thôi. Thời gian tiếp nhận bảo dưỡng lần đầu của tôi là là nửa ngày ,mang xe đến lúc 8h sáng và đến 12h trưa là đã có thể lấy xe rồi. Dịch vụ của họ cũng khá là ổn, có phòng chờ nghỉ ngơi, phục vụ nước uống miễn phí.

Trung bình 1 tháng bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ chiếc xe này ?

Hiện tại tôi đang chạy dịch vụ Xanh SM. Những tháng vừa qua, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu. Tuy nhiên mức thu nhập này vẫn chưa phải 100% khả năng, vì mình vẫn dành thời gian cho công việc riêng nữa. Để thu nhập hơn 1 triệu/ngày thì phải chịu khó dậy sớm, và chạy tới 10h tối. Trong những ngày mưa gió hay những ngày lễ, mốc 1 triệu tới rất nhanh.

Sau 5 tháng bạn đã thu hồi vốn được bao nhiêu phần trăm rồi?

Tôi nghĩ khoảng hơn 30%. Hiện tại, với những người chạy dịch vụ chăm chỉ, thu nhập 30 triệu/tháng không phải quá khó. Tất nhiên thì ngành gì cũng vậy, cũng có người này người kia. Nhiều người chịu áp lực trả góp nên rất “cày” rất chăm chỉ. Tôi ước tính, một người sẽ cần khoảng 2 năm để thu hồi vốn.

Tôi có một ông anh chạy xe chăm chỉ lắm, anh thu hồi vốn chỉ sau một năm, và hiện tại đã lên đời Limo Green, chiếc xe đầu tiên anh ấy cũng mua trả góp, rất là chịu khó. Tôi nghĩ chỉ một số ít trường hợp có thể thu hồi vốn chỉ trong 1 năm, nhưng trong vòng 2 năm thì tôi nghĩ là dễ dàng.

Suốt ngày “xà xã” trên chiếc xe, những cái điểm nào anh cảm thấy thích nhất?

Tôi thấy xe vận hành đầm, không bị rung lắc, giảm xóc khá ổn. Tôi hiểu đã trải nghiệm xe trên rất nhiều đường gồ ghề, tất nhiên có xóc, nhưng tôi thấy trải nghiệm tôi quá ổn so với mức giá. Mình cũng không đòi hỏi giảm xóc tương tự như những dòng xe đắt tiền được.

Một điểm hay nữa là trải nghiệm sạc xe trong thời tiết nóng bức. Nhiều người nghĩ rằng lúc sạc điện thì phải tắt máy và không thể ngồi trong xe vì ngột ngạt. Thực tế không như vậy. Khi sạc xe, tôi vẫn bật xe vô tư, điều hòa vẫn chạy mát lạnh, không bị cảm giác hầm hập . Vừa sạc pin, vừa nghe nhạc, bật điều hòa ngủ, mát mẻ khỏe người.

Chưa kể thời gian sạc cũng khá nhanh. Ví dụ khi có phải đi tỉnh gấp mà xe chưa đầy pin, mình sẽ xin phép khách để vào trạm nghỉ khoảng đến chặng dừng- phút thôi. Tại đây, khách có thể tranh thủ đi vệ sinh mà từng ấy thời gian cũng đủ để mình sạc pin, tiếp tục hành trình. Thời gian chờ sạc ngắn, khách không cảm thấy bị phiền vì ngắt quãng hành trình.

Sạc pin cũng rất nhanh, vì theo quan sát của tôi, trạm sạc ở các tuyến đường đi xa toàn là trụ sạc lớn. Từ lúc bắt đầu dùng xe điện, chưa lúc nào tôi thấy vất vả khi tìm trụ sạc. Chỉ trong bán kính 5 km đổ lại là đã có trạm sạc rồi, đặc biệt là các thành phố lớn. Còn ở tỉnh, trụ sạc tư nhân bây giờ cũng rất nhiều, họ còn đầu tư bàn uống nước, trà đá, thậm chí có nơi cho rửa xe miễn phí, đồ ăn bán cũng được bán với giá gốc để phục vụ anh em tài xế. Xe thì vẫn được sạc miễn phí ở trụ tư nhân vì Vin sẽ trả tiền cho chủ trạm sạc. Có nhiều nơi như Xuân Mai chẳng hạn, người dân mở trạm sạc tư rất nhiều, cứ 2-3 km lại thấy 1 trạm.

Khi di chuyển trong phố, lúc tắc đường, pin của xe trụ được lâu không? Nếu tắc dài, pin có hao nhiều không?

Tắc đường cũng không tiêu hao nhiều năng lượng. Xe điện chỉ xuống pin nhanh khi đi cao tốc, chạy nhanh. Ngày xưa anh em chạy dịch vụ lo lắng và đau đầu nhất là câu chuyện “chạy hết bao nhiêu xăng một ngày”, nhưng giờ thì vô tư rồi.

Được miễn phí điện thế này, anh em dịch vụ cũng thoải mái trong vấn đề đi tìm khách. Bây giờ cứ tưởng tượng là: trời nắng 38 độ C, thay vì mình cứ ngồi im, tắt điều hòa đi cho đỡ tốn xăng, tỉ lệ nhận khách khó. Nhưng với xe điện, trời nắng 38-40 độ, mình cứ bật điều hòa, đi quanh Hà Nội tìm khách thôi. Không bao giờ sợ tiền trong quá trình tìm khách, mà lượng khách tăng hơn nhiều so với ngồi im một chỗ.

Khi mà chính sách miễn phí tiền sạc điện kết thúc, chi phí vận hành sẽ thế nào. Anh đã thử tính chưa?

Đi làm gì cũng vậy thôi, sẽ phải đầu tư. Nhưng với xe điện khi hết miễn phí sạc thì tôi nghĩ cũng không đáng kể. Như VF5, tính thẳng giá điện, tôi chỉ mất hơn 100 000 đồng là đã có thể đầy pin. Hiện tại với xe mới, pin đầy sẽ chạy được khoảng 300 km. Cứ tính trung bình 1 viên pin đầy được 250km hoặc về sau chai pin thì tiền nhiên liệu cũng ít hơn xe xăng 3 đến 4 lần.

Với thang điểm 10, anh đánh giá chiếc xe này mấy điểm?

So với số tiền mình bỏ ra, riêng vấn đề được miễn phí năng lượng thôi đã hơn 7 điểm rồi. Đi làm mình đã không phải mất cái gì, mất mức công sức thôi. Bảo dưỡng hiện tại cũng chưa mất chi phí lớn, xe thơm tho, khách hàng ngồi trong thoải mái vì chẳng có mùi gì cả. Mình cộng thêm 2 điểm nữa là 9 điểm so với chi phí phải bỏ ra.