Trên mạng chỉ nhau cách đeo AirPods “chuẩn”, AI Grok cũng đồng ý nhưng thực ra lại sai lè

Bài đăng gốc và câu trả lời của Grok

Bức ảnh lan truyền cho thấy một chiếc AirPods được đeo theo cách khác hẳn bình thường. Phần đầu loa vẫn nằm trong ống tai, nhưng cuống tai nghe không hướng xuống dưới như thiết kế quen thuộc. Thay vào đó, cuống tai nghe được xoay ngược lên phía trên và chui lọt vào vành tai.

Bài đăng gốc với nội dung Grok khẳng định cách đeo này là "chuẩn Apple".

Nhìn vào ảnh có thể thấy phần thân tròn của AirPods nằm trong hõm tai, còn cuống tai nghe chĩa lên phía đỉnh tai, được kẹp vào vành tai để giữ cố định.

Khi được hỏi về bức ảnh này, Grok trả lời rằng đây là cách đeo đúng "theo hướng dẫn tiêu chuẩn của Apple" để tai nghe ôm tai tốt hơn và cho âm thanh tối ưu. AI này cho rằng người dùng nên đặt tai nghe vào tai rồi xoay cuống cho đến khi tai nghe nằm chắc và vừa vặn. Nghe qua thì lời giải thích khá hợp lý. Tuy nhiên nếu xét kỹ về thiết kế của AirPods, cách đeo này rõ ràng có nhiều điểm bất hợp lý.

Nếu đeo như vậy thì phải đảo tai trái phải

AirPods được thiết kế riêng cho từng bên tai. Tai nghe trái và phải có hình dạng khác nhau để driver hướng đúng vào ống tai và cuống tai nghe nằm đúng vị trí.

Trong bức ảnh, tai nghe đã bị xoay ngược lên trên để cuống tì vào vành tai. Để đạt được tư thế như vậy một cách tự nhiên, người dùng bắt buộc phải đổi tai trái sang tai phải và ngược lại. Khi đảo tai như vậy, hướng của driver không còn tối ưu như thiết kế ban đầu. Điều này có thể khiến âm thanh thay đổi, nghe ngược 2 kênh.

Micro bị vành tai che mất

AirPods có nhiều micro để thu giọng nói và hỗ trợ các thuật toán chống ồn. Khi đeo đúng cách, các micro này hướng ra ngoài để thu âm rõ ràng. Nhưng khi cuống tai nghe bị xoay lên phía trên và tì vào vành tai như trong ảnh, vị trí micro có thể bị che một phần bởi tai người đeo. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi hoặc khả năng xử lý tiếng ồn.

Micro của AirPods nằm ở cuối cuống tai, nếu đeo thế này là bị bịt mất.

Không điều khiển tai nghe được

Với nhiều mẫu AirPods, người dùng điều khiển bằng cách bóp vào cuống tai nghe. Tuy nhiên trong cách đeo ở bức ảnh, cuống tai nghe nằm sát vào vành tai phía trên. Điều này khiến việc bóp vào thân tai nghe để chuyển bài, phát nhạc hoặc đổi chế độ chống ồn không còn dùng được như bình thường.

Đúng là có người đeo tai nghe kiểu này, nhưng chỉ để phục vụ 1 số nhu cầu cá nhân chứ không phải vì nó là cách đeo đúng.

Vì sao vẫn có người thấy cách này thoải mái?

Dù vậy, không phải ai thử cách đeo này cũng cảm thấy khó chịu. Với những người có tai nhỏ, việc xoay tai nghe lên phía trên để cuống tì vào vành tai đôi khi giúp tai nghe bám chắc hơn và ít bị rơi. Chính vì vậy mà một số người có thể thấy cách đeo này thoải mái hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa đây là cách đeo đúng theo thiết kế ban đầu của tai nghe.

Không phải cái gì trên mạng cũng nên tin ngay

Câu chuyện này cũng cho thấy một điều quen thuộc trên Internet. Một bức ảnh hài hước hoặc một mẹo vặt lan truyền rất nhanh, và đôi khi được nhiều người hiểu nhầm là lời khuyên sử dụng thật. Trong trường hợp này, bài đăng gốc có thể chỉ mang tính gây cười. Tuy nhiên khi được chia sẻ rộng rãi và thậm chí được AI xác nhận là “đúng”, nhiều người lại tưởng rằng đây là cách đeo tai nghe chuẩn.

Đeo vậy cũng được, nhưng bảo đây là cách đeo "chuẩn" là hoàn toàn vô lý.

Thực tế, cách đơn giản nhất vẫn là đeo đúng tai trái và tai phải như thiết kế của nhà sản xuất, sau đó điều chỉnh nhẹ để tai nghe nằm chắc trong tai, hoặc thấy đã vừa vặn rồi thì cứ dùng, không cần theo bất cứ khuôn mẫu nào khác. Những mẹo lan truyền trên mạng đôi khi chỉ là trò đùa, và không phải cái gì đăng lên mạng cũng nên tin ngay.