Đầu năm 2026, các cơ quan phân tích hàng đầu nước ngoài đã công bố những đánh giá mới về thị trường toàn cầu dành cho hệ thống lái tự động máy móc nông nghiệp. Theo Uskova, các nhà phân tích từ Data Insights Market, Market Size and Trends, Market Research Intellect, Verified Market Reports, Markets CAGR, Archive Market Research và Stats and Data đã công bố 5 báo cáo về thị trường hệ thống tự lái toàn cầu và bốn báo cáo về thị trường hệ thống tự lái máy kéo toàn cầu. Công ty Cognitive Pilot là đại diện duy nhất của Nga xuất hiện trong các danh sách này.

Câu 1: Cognitive Pilot là công ty chuyên phát triển gì?

A. Chỉ phần mềm cho nông nghiệp

B. Phần mềm và phần cứng dựa trên AI cho vận tải tự hành và cảm biến radar

C. Chỉ cảm biến radar cho xe tự lái

D. Chỉ hệ thống cho đường sắt

Giải thích: Cognitive Pilot là một trong những công ty chuyên phát triển phần mềm và phần cứng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho vận tải đường bộ tự hành, bao gồm đường sắt và máy móc nông nghiệp. Công ty này cũng chuyên về thiết kế và sản xuất cảm biến radar cho hệ thống lái xe tự động.

Đáp án đúng là: B. Phần mềm và phần cứng dựa trên AI cho vận tải tự hành và cảm biến radar

Câu 2: Cognitive Pilot đã đạt được thành tích gì trong các bảng xếp hạng quốc tế mùa đông vừa qua?

A. Top 10 trong 5 bảng xếp hạng

B. Top 5 trong 9 bảng xếp hạng

C. Top 3 trong 2 bảng xếp hạng

D. Chỉ xuất hiện trong 1 bảng xếp hạng

Giải thích: Cognitive Pilot lọt top 5 trong 9 bảng xếp hạng (5 bảng về thị trường hệ thống lái tự động toàn cầu và 4 bảng về thị trường lái tự động cho máy kéo). Đây là lần đầu công ty đạt kết quả cao như vậy.

Đáp án đúng là: B. Top 5 trong 9 bảng xếp hạng

Câu 3: Hệ thống Cognitive Agro Pilot sử dụng công nghệ gì để điều khiển máy móc nông nghiệp?

A. Nhiều camera và tín hiệu vệ tinh mạnh

B. Một camera video và mạng nơ-ron được sửa đổi cho nhiệm vụ nông nghiệp

C. Chỉ cảm biến laser và radar

D. Hệ thống lái thủ công kết hợp AI

Giải thích: Hệ thống phân tích hình ảnh từ một camera video, sử dụng mạng nơ-ron được sửa đổi cho nhiệm vụ nông nghiệp để nhận diện vật thể và xây dựng quỹ đạo di chuyển cho máy gặt, máy kéo, máy phun. Hệ thống hoạt động cả ở khu vực tín hiệu vệ tinh yếu.

Đáp án đúng là: B. Một camera video và mạng nơ-ron được sửa đổi cho nhiệm vụ nông nghiệp

Câu 4: Công nghệ của Cognitive Pilot được đánh giá cao nhờ những dự án nào?

A. Chỉ các dự án lái tự động thông thường

B. Các dự án cách mạng sử dụng AI và công nghệ không người lái trong lĩnh vực nông nghiệp

C. Chỉ các dự án phần mềm quản lý kho

D. Các dự án liên quan đến xe tự lái đô thị

Giải thích: Olga Uskova cho biết công ty xứng đáng với đánh giá cao nhờ các dự án cách mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ không người lái trong lĩnh vực nông nghiệp (agro sphere) mà công ty đã thực hiện trong những năm gần đây.

Đáp án đúng là: B. Các dự án cách mạng sử dụng AI và công nghệ không người lái trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 5: Cognitive Pilot là công ty Nga duy nhất đạt được điều gì trong các bảng xếp hạng nước ngoài?

A. Top 10 thị trường phần mềm nông nghiệp

B. Xuất hiện trong các bảng xếp hạng hệ thống lái tự động cho máy móc nông nghiệp

C. Top 5 thị trường xe tự lái đô thị

D. Chỉ xuất hiện trong bảng xếp hạng châu Á

Giải thích: Cognitive Pilot là công ty Nga duy nhất có mặt trong các bảng xếp hạng hệ thống lái tự động cho máy móc nông nghiệp do các cơ quan phân tích quốc tế công bố.

Đáp án đúng là: B. Xuất hiện trong các bảng xếp hạng hệ thống lái tự động cho máy móc nông nghiệp