Bảng giá xe máy Honda SH125i mới nhất tháng 3/2026

Khảo sát thực tế thời điểm tháng 3/2026 tại các HEAD Honda khu vực nội thành TP.HCM cho thấy xu hướng tăng giá đồng loạt trên tất cả các phiên bản của dòng SH125i. Sức hút từ thiết kế mới cùng nhu cầu mua sắm đầu năm đã đẩy mức giá lăn bánh của mẫu xe tay ga này lên một mặt bằng mới, vượt xa con số niêm yết ban đầu. Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá tham khảo để bạn có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính.

Bảng giá xe máy Honda SH125i tháng 3/2026

Phiên bản Giá đề xuất (triệu đồng) Giá đại lý (triệu đồng) SH125i Tiêu chuẩn 76,47 85 SH125i Cao cấp 83,88 87 SH125i Đặc biệt 85 95 SH125i Thể thao 85,5 99

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực bán xe

Sự chênh lệch giá bán của Honda SH125i 2026 phần lớn đến từ những nâng cấp đắt giá về mặt công nghệ và ngoại hình. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại thị trường Việt Nam được ưu ái trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 4,2 inch hiện đại. Sự cải tiến này không chỉ mang đến khả năng hiển thị đa thông số sắc nét, màu sắc sống động mà còn tạo nên điểm nhấn sang trọng, đậm chất công nghệ cho khu vực điều khiển trung tâm.

Về diện mạo tổng thể, phiên bản 2026 mang đến một làn gió mới với ba gam màu chủ đạo gồm xanh cá tính, xám thể thao và trắng thanh lịch. Hãng xe Nhật Bản đã khéo léo tinh chỉnh hệ thống đèn LED theo phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút, kết hợp hài hòa cùng mặt nạ trước liền khối. Chi tiết mạ chrome sáng bóng uốn lượn hình chữ V lấy cảm hứng từ những dòng siêu xe thể thao càng làm tôn lên vẻ đẳng cấp, thời thượng cho người cầm lái.

Không chỉ chau chuốt vẻ bề ngoài, hiệu năng vận hành của Honda SH125i 2026 cũng được đảm bảo bằng khối động cơ eSP+ 4 van thế hệ mới. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh vượt trội, giúp xe tăng tốc êm ái, mượt mà nhưng vẫn duy trì được khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường.