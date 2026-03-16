Dưới 15 triệu đồng nên mua iPhone nào?

iPhone 13

Giữ mức giá vô cùng dễ chịu chỉ khoảng 11.590.000 đồng cho bản 128GB, iPhone 13 vẫn hiên ngang là một trong những chiếc điện thoại đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Thiết bị duy trì thiết kế vuông vức đặc trưng với khung nhôm sang trọng và mặt kính cao cấp, mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, chắc chắn khi thao tác bằng một tay. Dù đã ra mắt được một thời gian, màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch của máy vẫn cung cấp chất lượng hiển thị xuất sắc, màu sắc chân thực và độ sáng cao, dư sức phục vụ nhu cầu xem phim hay giải trí hằng ngày.

Về mặt hiệu năng, con chip Apple A15 Bionic vẫn chứng minh được sức mạnh đáng gờm khi xử lý mượt mà từ việc lướt web, chỉnh sửa ảnh đến trải nghiệm những tựa game đồ họa cao. Hệ thống camera kép 12MP cùng khả năng quay video chống rung tốt biến iPhone 13 thành bến đỗ an toàn cho những ai cần một thiết bị ổn định, bền bỉ mà không muốn chi quá nhiều hầu bao.

iPhone 14

Nếu bạn sẵn sàng chi thêm một chút ngân sách, cụ thể là 12.990.000 đồng cho bản 128GB và 14.290.000 đồng cho bản 256GB, iPhone 14 sẽ mang đến những cải tiến rất đáng giá. Vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế và kích thước màn hình 6,1 inch quen thuộc, nhưng Apple đã khéo léo tối ưu hóa con chip A15 Bionic bên trong để thiết bị hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn.

Điểm ăn tiền lớn nhất của thế hệ này nằm ở khả năng nhiếp ảnh, đặc biệt là khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, giúp những bức hình trở nên sắc nét và chi tiết hơn hẳn. Đối với những người đam mê sáng tạo nội dung hay quay vlog, các tính năng quay video cao cấp trên iPhone 14 chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của các tính năng an toàn độc quyền như phát hiện tai nạn và gọi cứu hộ khẩn cấp khiến chiếc máy này không chỉ là một công cụ liên lạc mà còn là một thiết bị bảo vệ người dùng đáng tin cậy.

iPhone 16e

Chạm ngưỡng cao nhất trong mức ngân sách 15 triệu, chiếc iPhone 16e bản 128GB với giá 14.790.000 đồng thực sự là một thiết bị vượt trội trong phân khúc. Chiếc điện thoại này đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ khi sở hữu camera chính độ phân giải lên tới 48MP, đem lại độ chi tiết kinh ngạc cho mỗi bức hình và hỗ trợ hàng loạt tính năng nhiếp ảnh hiện đại.

Sức mạnh bên trong cũng được nâng cấp toàn diện với con chip Apple A18 kết hợp cùng dung lượng RAM 8GB, thừa sức xử lý mọi tác vụ nặng nề nhất và đảm bảo khả năng cập nhật phần mềm liên tục trong nhiều năm tới. Một yếu tố hấp dẫn không thể bỏ qua chính là thời lượng pin. Với viên pin dung lượng khoảng 4.005 mAh cùng sự tinh chỉnh từ phần cứng và modem thế hệ mới, máy có thể cung cấp thời gian xem video lên tới 26 giờ, xóa tan mọi nỗi lo cạn kiệt năng lượng giữa những ngày dài bận rộn.

Nhìn chung, quyết định xuống tiền sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu thực tế của bạn. Nếu ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần hiệu năng ổn định, iPhone 13 sẽ làm bạn hài lòng. Trong khi đó, iPhone 14 là sự lựa chọn cân bằng cho những ai quan tâm đến chất lượng camera và các tính năng bảo vệ an toàn. Còn nếu bạn muốn tận hưởng những công nghệ mới nhất, từ camera 48MP sắc nét đến sức mạnh vô song của chip A18 cùng thời lượng pin bền bỉ, thì mức chênh lệch nhỏ để sở hữu iPhone 16e chắc chắn là một khoản đầu tư vô cùng xứng đáng.