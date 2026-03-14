Chiếc iPhone đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max

Thị trường di động đầu năm đang chứng kiến sự bứt tốc ngoạn mục của iPhone 16 Pro Max khi mức giá bán lẻ lùi về vùng cực kỳ dễ chịu. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn 256GB hiện chỉ còn neo ở mức 30.090.000 đồng, trong khi hai bản dung lượng khủng 512GB và 1TB lần lượt hạ nhiệt xuống mức 35.590.000 đồng và 41.090.000 đồng.

Làm một phép toán đơn giản, so với việc phải dốc hầu bao đập hộp người đàn em iPhone 17 Pro Max vừa ra mắt, việc chọn mua phiên bản tiền nhiệm giúp người dùng bỏ túi ngay 5 triệu đồng tiền mặt mà trải nghiệm thực tế gần như không có sự khác biệt. Khoảng cách giá này quá đủ để khiến bất kỳ dân chơi công nghệ nào cũng phải xoay trục lựa chọn.

Cầm iPhone 16 Pro Max trên tay, người dùng vẫn cảm nhận trọn vẹn sự đẳng cấp nhờ bộ khung titan hàng không vũ trụ kết hợp mặt kính siêu bền. Vật liệu này không chỉ mang lại độ cứng cáp tuyệt đối mà còn tối ưu trọng lượng nhẹ hơn hẳn so với thời kỳ dùng viền thép không gỉ. Đạt chuẩn chống nước IP68, chiếc máy dư sức lặn sâu 6 mét trong nửa giờ đồng hồ.

Điểm ăn tiền nhất phải kể đến tấm nền Super Retina XDR OLED kích thước khổng lồ 6,9 inch lớn nhất trong lịch sử Apple. Với độ phân giải siêu nét, mật độ điểm ảnh 460 ppi cùng công nghệ 120Hz ProMotion, mọi thao tác vuốt chạm hay cày game đồ họa nặng đều mượt mà đến khó tin ngay cả dưới trời nắng gắt.

Nằm sâu bên trong lớp vỏ titan là sức mạnh của con chip A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm tối tân. Kết hợp cùng GPU 6 lõi và bộ nhớ RAM 8GB, cỗ máy này dễ dàng nghiền nát mọi tác vụ từ render video 4K cho đến xử lý các luồng dữ liệu AI phức tạp mà không hề có dấu hiệu hụt hơi. Nhằm nuôi sống hệ thống phần cứng khủng, Apple trang bị viên pin 4685 mAh cho phép phát video liên tục 29 giờ, biến đây thành chiếc iPhone có thời lượng pin trâu bò nhất phân khúc.

Xét về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống 3 camera sau với cảm biến chính 48MP, góc siêu rộng 48MP và ống kính tele 12MP hỗ trợ zoom quang 5x dư sức biến điện thoại thành một máy quay phim chuyên nghiệp chuẩn Dolby Vision và ProRes. Cùng với kết nối 5G, Wi-Fi 7 và cổng Type-C tốc độ cao, iPhone 16 Pro Max vẫn tự tin đứng chung mâm và sẵn sàng gạt giò đối thủ sừng sỏ Galaxy S26 Ultra trên đường đua thiết bị di động đầu năm nay.