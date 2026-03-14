Vì sao Cơ quan Thuế phát hiện được hộ kinh doanh che giấu doanh thu bằng tài khoản khác?

Thuế Cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa vừa có cảnh báo hành vi che giấu doanh thu qua tài khoản trung gian để trốn thuế. ﻿ Theo đó, thủ đoạn gian lận để trốn thuế như sau:

- Sử dụng tài khoản người thân hoặc nhân viên

Yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản của người nhà hoặc nhân viên thay vì tài khoản kinh doanh chính thức.

- Sử dụng tài khoản không khai báo

Nhận tiền qua các tài khoản cá nhân khác không được đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

- Mục đích phân tán dòng tiền

Che giấu doanh thu thực tế trên sổ sách kế toán để giảm số thuế phải nộp.

CÁCH THỨC CƠ QUAN THUẾ PHÁT HIỆN

- Ứng dụng Big Data và CNTT

Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn để quét và xác định các giao dịch bất thường trong hệ thống thanh toán.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng

Đối chiếu, xác minh dòng tiền trực tiếp từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại để làm rõ dấu hiệu che giấu doanh thu.

- Rà soát thanh toán không dùng tiền mặt

Tăng cường theo dõi các hoạt động thương mại điện tử - nơi dòng tiền luôn để lại dấu vết kỹ thuật số.