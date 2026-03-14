Danh sách 15 sản phẩm vừa bị Apple khai tử chỉ trong một tuần, nhiều máy chưa kịp cũ

Theo Techspot, âm thầm gạch tên 15 sản phẩm khỏi danh mục bán hàng chính thức. Động thái dọn đường mạnh mẽ này không chỉ nhắm vào những thiết bị đã có tuổi đời vài năm, mà còn "kết liễu" cả những chiếc máy vừa mới lên kệ chưa đầy nửa năm. Sự thay đổi chóng mặt này khiến giới công nghệ không khỏi ngỡ ngàng, đồng thời mở ra một góc nhìn mới về vòng đời ngày càng ngắn ngủi của các sản phẩm mang logo táo khuyết.

Thay vì rầm rộ công bố, nhà Táo chọn cách lặng lẽ rút gọn hệ sinh thái của mình bằng một danh sách "tử thần" trải dài mọi phân khúc. Người dùng sẽ không còn tìm thấy chiếc iPhone 16e chạy chip A18 trên kệ hàng chính hãng. Tương tự, bộ đôi iPad Air kích thước 11 inch và 13 inch dùng chip M3 cũng chính thức lùi về sau. Dải sản phẩm MacBook chứng kiến đợt cắt giảm mạnh tay nhất khi hàng loạt đại diện từ MacBook Air 13 và 15 inch chip M4, cho đến các mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch chạy chip M4 Pro và M4 Max đều bị dừng sản xuất.

Cuộc càn quét còn lan sang cả phân khúc máy trạm và màn hình chuyên nghiệp khi Mac Studio M3 Ultra bản 512GB, Studio Display chip A13 Bionic, cùng dàn màn hình Pro Display XDR đời 2019 và các phụ kiện chân đế đi kèm cũng chịu chung số phận bay màu khỏi dây chuyền.

Danh sách cụ thể các sản phẩm Apple đã ngừng bán chính thức:

iPhone 16e với chip A18 (2025)

iPad Air 11 inch với chip M3 (2025)

iPad Air 13 inch với chip M3 (2025)

MacBook Air 13 inch với chip M4 (2025)

MacBook Air 15 inch với chip M4 (2025)

MacBook Pro 13 inch với chip M5 và dung lượng lưu trữ 512 GB (2025)

MacBook Pro 14 inch với chip M4 Pro (2024)

MacBook Pro 16 inch với chip M4 Pro (2024)

MacBook Pro 14 inch với chip M4 Max (2024)

MacBook Pro 16 inch với chip M4 Max (2024)

Mac Studio với chip M3 Ultra và dung lượng lưu trữ 512 GB (2025)

Studio Display với chip A13 Bionic (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Stand cho Pro Display XDR (2019)

Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019)

Dù mang tiếng là bị khai tử, nhưng điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc những thiết bị trên sẽ biến thành cục gạch. Apple chỉ đơn thuần là đóng cửa phân phối chính thức trên hệ thống Apple Store. Các máy đã bán ra hoặc còn tồn kho tại đại lý vẫn sẽ được hãng hỗ trợ cập nhật phần mềm, bảo hành và sửa chữa trong vòng 5 đến 7 năm tới trước khi bị liệt hẳn vào danh sách đồ cổ.

Với những người dùng thực dụng, đợt thanh trừng này lại chính là cơ hội săn sale hiếm có. Các hệ thống bán lẻ bên thứ ba chắc chắn sẽ phải tung ra những đợt giảm giá xả kho sập sàn để thu hồi vốn, biến những thiết bị vừa bị Apple hắt hủi thành món hời công nghệ đáng đồng tiền bát gạo.