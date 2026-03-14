Từ 2026, tiền lương, tiền công tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định nào?

Theo ông Thái Mạnh Cường tham khảo khoản 2 Điều 29 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nội dung liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú vẫn đang chờ nghị định và thông tư hướng dẫn. Trong khi đó, Thông tư 111/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung vẫn còn hiệu lực.

Ông Cường hỏi, từ tháng 1/2026, việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công có tiếp tục áp dụng theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hay không?

Về vấn đề này, Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 58 Luật số 64/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

"Điều 58. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

2. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi, sự kiện xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dùng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau...".

Căn cứ điều khoản thi hành quy định tại Điều 29 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội.

"Điều 29. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

3. Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 48/2024/QH15, Luật số 56/2025/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú hết hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế năm 2026.

4. Trường hợp có quy định khác nhau về ưu đãi thuế giữa Luật này với Luật Thủ đô, nghị quyết của Quốc hội và giải pháp quy định tại điểm h khoản 8 Điều 10 của Luật Tổ chức Chính phủ thì áp dụng theo Luật Thủ đô, nghị quyết của Quốc hội và giải pháp quy định tại điểm h khoản 8 Điều 10 của Luật Tổ chức Chính phủ. Trường hợp quy định tại Luật này ưu đãi hơn thì người nộp thuế được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất...".

Căn cứ quy định nêu trên, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Vì vậy, từ ngày 1/1/2026 các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng theo quy định tại Luật số 109/2025/QH15 về thuế thu nhập cá nhân. Đối với những nội dung khác thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung cho đến khi Luật số 109/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác - Thuế TP. Hà Nội.