Tin vui cho ai đã có hộ chiếu

Theo số liệu mới nhất từ bảng xếp hạng toàn cầu Henley Passport Index (cập nhật tháng 3/2026), cuốn hộ chiếu Việt Nam vừa ghi nhận bước nhảy vọt ấn tượng khi thăng liền 6 bậc so với kỳ đánh giá trước. Báo cáo từ tổ chức này chỉ rõ, với việc chính thức vươn lên vị trí thứ 84 thế giới, công dân Việt Nam hiện đang nắm trong tay đặc quyền nhập cảnh trực tiếp vào 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoàn toàn gạt bỏ được gánh nặng phải mòn mỏi chờ xét duyệt các thủ tục xin visa trước chuyến đi.

Những điểm đến miễn hoàn toàn thủ tục thị thực

Với cuốn hộ chiếu quyền lực thứ 84, người dân có thể xách vali lên và bay thẳng tới 23 quốc gia miễn thị thực hoàn toàn. Ngoài những cái tên quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Philippines, tấm vé thông hành này còn đưa bạn tới các quốc gia xa xôi hơn như Kazakhstan, Mông Cổ, hoặc băng qua Nam Mỹ và vùng Caribê để khám phá Panama, Barbados hay Chi Lê. Việc loại bỏ hoàn toàn rào cản visa giúp các chuyến đi tự túc hoặc giao thương chớp nhoáng trở nên chủ động và tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Đặc quyền cấp visa tại cửa khẩu và giấy phép điện tử

Bên cạnh nhóm miễn visa, quyền lợi của hộ chiếu Việt Nam còn được nối dài với 22 điểm đến áp dụng hình thức cấp visa trực tiếp tại sân bay (Visa on arrival). Nếu bạn đang nhắm tới những thiên đường nghỉ dưỡng như Maldives, hay muốn chinh phục vùng đất kỳ bí Nepal, Madagascar, mọi thủ tục hải quan sẽ được giải quyết nhanh gọn ngay khi đáp chuyến bay. Thêm vào đó, 3 điểm đến gồm Kenya, Seychelles và Sri Lanka cũng đã áp dụng hình thức cấp giấy phép du lịch điện tử (ETA), cho phép người dân hoàn thiện thủ tục nhập cảnh chỉ sau vài cú click chuột từ nhà.

Sức mạnh của hộ chiếu Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số. Công dân nước ta hiện còn được hưởng lợi từ chính sách thị thực điện tử (E-visa) của hàng chục quốc gia khác. Thay vì ôm một đống hồ sơ đến đại sứ quán chứng minh tài chính rườm rà, bạn có thể xin E-visa để nhập cảnh vào các quốc gia lớn như Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Vương quốc Anh, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế (IATA), vị trí dẫn đầu danh sách hộ chiếu mạnh nhất hành tinh vẫn thuộc về quốc đảo láng giềng Singapore với 192 điểm đến miễn visa, bám sát phía sau là Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE đồng hạng hai.