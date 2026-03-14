Mua hàng online không còn rẻ

Vừa mua cục sạc dự phòng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) với giá gần 600.000 đồng, chị Nguyễn Thị Huệ (TP HCM) phát hiện sản phẩm này ở cửa hàng có giá chỉ 560.000 đồng. "So sánh nhiều sản phẩm khác ở 2 kênh online và offline, tôi nhận thấy mua hàng online ngày càng đắt, dù trước đây kênh này thường có nhiều ưu đãi" - chị Huệ nói.

Giá hàng hóa và phí ship cùng tăng

Không chỉ giá hàng hóa, phí giao nhận gần đây cũng tăng với lý do giá nhiên liệu biến động mạnh, kéo theo tổng chi phí mua hàng online tăng lên. "Trước đây, đặt đồ ăn từ các quán cách nơi làm việc của tôi vài km chỉ tốn khoảng 11.000 đồng, nay tăng lên 13.000 đồng. Không chỉ phí ship, giá bán trên ứng dụng cũng tăng thêm 5.000-8.000 đồng mỗi món" - anh Đặng Thành Danh, nhân viên văn phòng tại phường Xuân Hòa (TP HCM), than thở.

Giá hàng hóa trên kênh bán hàng online tăng khi các chi phí đầu vào tăng đột biến

Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) mới đây thông báo sẽ áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 10% cước vận chuyển đối với tất cả dịch vụ chuyển phát trong nước từ ngày 16-3 cho đến khi có thông báo mới.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã quyết định tăng phí đối với cả dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế. Trong đó, dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn trong nước tăng 5% phụ phí xăng dầu từ ngày 10-3; dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện quốc tế tăng 10% phụ phí kể từ ngày 12-3.

Cũng từ ngày 10-3, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm bổ sung phụ phí xăng dầu vào phí vận chuyển với mức 10,29%, áp dụng cho nhóm dịch vụ Express và Xfast - các dịch vụ giao hàng nhanh thường được hệ thống shop online sử dụng. Đối với những đơn hàng chuyên biệt như hàng hóa cồng kềnh, kích thước lớn, đòi hỏi hình thức xử lý đặc thù thì mức phụ phí lên tới 17,15%. Theo Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm, mức phụ phí này có thể được điều chỉnh theo diễn biến điều hành giá xăng dầu ở thị trường trong nước.

Dự báo giá hàng hóa trên kênh TMĐT sẽ tiếp tục tăng, ông Nguyễn Tùng Giang, nhà sáng lập G Investment Group (doanh nghiệp bán lẻ online và offline), lý giải là do giá xăng dầu tăng không chỉ làm chi phí vận chuyển tăng mà còn cả các chi phí khác trong chuỗi sản xuất. Cụ thể, giá nhiều loại nguyên liệu như sợi bông, sợi vải và nhựa được sử dụng để sản xuất bao bì, chai, lọ và nhiều sản phẩm khác đã tăng khá mạnh. Riêng nhựa tăng giá khoảng 50% do nguồn cung từ châu Âu và Trung Đông bị gián đoạn, thời gian vận chuyển chậm dẫn đến khan hàng. Chưa kể, một số nhà cung cấp còn tạm ngưng giao hàng hoặc giữ hàng lại để chờ giá tăng thêm, càng làm thị trường thiếu hụt nguồn cung.

Theo ông Giang, với kênh TMĐT, chi phí logistics thường chiếm 10%-15% giá trị đơn hàng. Khi chi phí vận chuyển tăng, lợi nhuận của người bán sẽ bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, nhiều sàn TMĐT gần đây đã tăng phí thêm 2%-7% trên giá trị đơn hàng, dẫn đến biên lợi nhuận thực nhận của người bán chỉ còn khoảng 4%-5%. "Chi phí đầu vào và chi phí vận hành tăng cao buộc nhà bán hàng phải điều chỉnh giá bán để bù đắp, đồng nghĩa người tiêu dùng sẽ phải tốn nhiều tiền hơn cho mỗi sản phẩm" - ông Giang phân tích.

Giá sẽ khó quay về mức giá cũ

Nhiều nhà bán hàng trực tuyến đang đối mặt với bài toán khó: giữ giá bán thì biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, còn nếu tăng giá, nguy cơ mất một phần khách hàng là điều khó tránh.

Ông Trần Lâm, CEO Julyhouse (bán sản phẩm từ chiết xuất tinh dầu trên sàn TMĐT), cho hay ban đầu xác định giữ giá sản phẩm nhưng đến khi giá xăng dầu tăng liên tục, các nhà cung cấp không thể "gồng" thêm và thông báo tăng giá 15%-20%. Nếu một mẻ tinh dầu trước đây chỉ có chi phí từ 600.000-700.000 đồng thì nay tăng đến 900.000 đồng, trong khi hũ đựng cũng tăng giá đến 20%.

Kinh doanh đồ gia dụng nhiều năm trên kênh TMĐT, ông Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mai, cho hay giá các nguyên vật liệu phục vụ lắp ráp sản phẩm như gỗ, đinh, ốc... đều tăng khoảng 10%. Ngoài ra, một số đơn vị vận chuyển cũng đã tăng phí đến 10%. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang lên kế hoạch tăng giá một số sản phẩm trên sàn, mức tăng tương ứng với mức tăng chi phí. "Chúng tôi đã cố gắng giữ giá trong các đợt tăng chi phí trước nhưng đến giờ thì rất khó tiếp tục duy trì giá cũ" - ông Hòa nói.

Theo các chuyên gia, khi giá bán tăng, sức mua có thể giảm trong ngắn hạn do người tiêu dùng chưa quen với mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, về dài hạn thị trường sẽ dần chấp nhận mức giá cao hơn. Khi giá đã tăng, khả năng quay về mức cũ là rất thấp, nếu có giảm cũng chỉ ở mức nhẹ. Dù vậy, TMĐT vẫn sẽ là thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh khi các sàn liên tục tạo ra các chương trình như siêu sale ngày đôi, mã giảm giá, đổi trả 15 ngày, giao hàng ngay trong ngày, cung cấp hàng chính hãng... để ngày càng nâng cao trải nghiệm, giữ chân người mua.