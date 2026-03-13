Lịch sử nợ xấu trên CIC bao lâu mới được xóa và được vay lại?

Nợ xấu được hiểu là các khoản vay mà người đi vay chậm trả so với thời hạn đã cam kết hoặc không còn khả năng thanh toán theo hợp đồng tín dụng. Trong hệ thống phân loại nợ của các tổ chức tín dụng, dư nợ được chia thành 5 nhóm dựa trên mức độ rủi ro. Trong đó, các khoản thuộc nhóm 3, 4 và 5 được xác định là nợ xấu và sẽ được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu của CIC.

Báo cáo tín dụng cá nhân do CIC cung cấp không chỉ thể hiện tình trạng nợ xấu mà còn tổng hợp nhiều thông tin liên quan đến lịch sử tín dụng của mỗi cá nhân. Các dữ liệu này bao gồm quan hệ tín dụng hiện tại (những khoản vay đang tồn tại tại các tổ chức tín dụng), lịch sử nợ xấu, thông tin về tài sản bảo đảm cho các khoản vay và điểm tín dụng – chỉ số đánh giá mức độ uy tín tài chính của người vay.

Một hiểu nhầm khá phổ biến là chỉ những khoản vay có giá trị lớn mới bị ghi nhận trên hệ thống tín dụng. Trên thực tế, CIC lưu trữ thông tin của tất cả các khoản vay phát sinh tại các tổ chức tín dụng, bất kể giá trị lớn hay nhỏ. Điều này áp dụng cả với các khoản vay thông thường lẫn dư nợ thẻ tín dụng. Vì vậy, chỉ cần phát sinh tình trạng chậm thanh toán, dù số tiền không lớn, lịch sử đó vẫn có thể ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng cá nhân.

Về thời gian lưu trữ, thông tin nợ xấu trên CIC được giữ tối đa 5 năm kể từ thời điểm khoản vay được tất toán đầy đủ. Trong trường hợp người vay chưa thanh toán dứt điểm, lịch sử nợ xấu sẽ tiếp tục xuất hiện trên báo cáo tín dụng cho đến khi nghĩa vụ tài chính được hoàn thành. Đối với thẻ tín dụng, dữ liệu về nợ xấu thường chỉ hiển thị trong phạm vi ba năm gần nhất. Bên cạnh đó, hệ thống còn ghi nhận lịch sử các khoản nợ cần chú ý trong vòng 12 tháng gần nhất để phản ánh mức độ tuân thủ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

CIC cũng nhiều lần cảnh báo về các quảng cáo dịch vụ “xóa nợ xấu”. Theo cơ quan này, mọi thông tin tín dụng trên hệ thống đều được cập nhật dựa trên báo cáo chính thức từ các tổ chức tín dụng và phải đảm bảo tính trung thực, khách quan. CIC hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều không có quyền tự ý chỉnh sửa hay xóa bỏ dữ liệu tín dụng. Thông tin chỉ được điều chỉnh khi phát hiện sai sót phát sinh trong quá trình tác nghiệp và việc chỉnh sửa phải trải qua quy trình kiểm tra, xác minh nghiêm ngặt. Do đó, không tồn tại cơ chế hợp pháp nào cho phép xóa nợ xấu trước thời hạn lưu trữ.

Để cải thiện điểm tín dụng và duy trì hồ sơ tài chính lành mạnh, người vay cần xây dựng thói quen sử dụng tín dụng một cách thận trọng. Việc vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng nên dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng trả nợ dựa vào thu nhập ổn định. Khi đã phát sinh khoản vay, người vay cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để bảo đảm thanh toán đúng hạn. Ngay cả các khoản nợ nhỏ cũng cần được chú ý, bởi việc chậm trả dù giá trị không lớn vẫn có thể ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng.

Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra báo cáo tín dụng cá nhân cũng được khuyến khích nhằm theo dõi tình trạng tín nhiệm của bản thân và kịp thời phát hiện các sai lệch thông tin nếu có. Trong trường hợp đang có nhiều khoản vay cùng lúc, người vay nên ưu tiên giảm dần dư nợ hiện hữu thay vì tiếp tục phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính mới, đặc biệt là các khoản vay tín chấp hoặc vay tiêu dùng có lãi suất cao. Việc duy trì kỷ luật tài chính và lịch sử thanh toán đúng hạn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao điểm tín dụng và cải thiện cơ hội tiếp cận nguồn vốn trong tương lai.

Thu Thủy (TH)