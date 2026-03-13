Galaxy S26 Series “đổ bộ” Vạn Hạnh Mall: “Tọa độ mới” đỉnh miễn bàn được dân tình nườm nượp

Chỉ sau ít ngày mở cửa, khu pop-up đã nhanh chóng trở thành "tọa độ check-in" mới của Gen Z TP.HCM, thu hút đông đảo người dùng đến khám phá công nghệ mới, tham gia các trò chơi tương tác và nhận quà từ Samsung.
Ngay từ khu vực lối vào, khách tham quan đã có thể cảm nhận bầu không khí náo nhiệt khi từng nhóm bạn trẻ liên tục dừng lại chụp ảnh check-in và thử các tính năng mới trên dòng Galaxy S26
Không gian được thiết kế như một khu playground công nghệ với nhiều trạm trải nghiệm khác nhau, giúp người tham gia vừa khám phá sản phẩm vừa tương tác trực tiếp với các tính năng nổi bật
Ngay từ khi bước vào khu trải nghiệm, khách tham quan đã có thể khám phá khu Privacy Display - một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Galaxy S26 Ultra. Tại đây, Samsung cho phép người dùng trực tiếp thử tính năng màn hình chống nhìn trộm, giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên
Khi kích hoạt chế độ này, người cầm máy nhìn thẳng vẫn thấy nội dung hiển thị rõ ràng, trong khi những người ngồi cạnh hoặc ở góc chéo khoảng 45 độ trở lên sẽ rất khó nhìn thấy nội dung trên màn hình. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như quán cà phê, sân bay hay trên phương tiện giao thông
Tiếp nối khu vực này là booth Nightography, nơi khách tham quan được thử khả năng chụp và quay video ban đêm của Galaxy S26 Ultra. Với khẩu độ camera góc rộng mở tới f/1.4 cùng khả năng khử nhiễu cải tiến. Booth LED tại đây cũng trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích khi có thể ghi lại những bức ảnh rực rỡ chuẩn chất lượng Galaxy
Tại khu Galaxy AI, khách tham quan thích thú trải nghiệm các tác vụ quen thuộc như ghi chú thông minh, tìm kiếm thông tin nhanh hay chỉnh sửa nội dung chỉ bằng vài câu lệnh.
Ngay bên cạnh, khu Photo Assist trở thành điểm dừng chân của những người thích chỉnh sửa ảnh. Công cụ AI cho phép chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp trong thư viện của máy, từ việc xóa vật thể không mong muốn đến mở rộng khung hình
Sau khi trực tiếp thử tính năng này, nhiều bạn trẻ tỏ ra khá hào hứng khi việc chỉnh ảnh giờ đây "nhàn hơn hẳn", chỉ cần nhập câu lệnh đơn giản là máy tự xử lý, giống như có sẵn một editor riêng trong điện thoại
Bên cạnh smartphone, khu #HifiSound trưng bày Galaxy Buds 4 Pro cũng thu hút người dùng thử tai nghe mới của Samsung. Chất lượng âm thanh cân bằng trên toàn dải tần cùng thiết kế blade kim loại được hoàn thiện tinh xảo khiến mẫu tai nghe trở thành phụ kiện thời trang được nhiều người thích thú
Ngoài trải nghiệm sản phẩm, khu pop-up còn mang đến loạt hoạt động tương tác sôi động như Lucky Draw và trò chơi Kahoot, giúp người tham gia vừa giải trí vừa tìm hiểu các tính năng của Galaxy S26 Series
Nhiều khách tham quan hào hứng tham gia các mini game và nhận quà tặng từ Samsung
Song song với khu trải nghiệm, Samsung còn tổ chức hai workshop dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung và người dùng quan tâm đến bảo mật. Workshop "Định Chuẩn Cá Tính" với Đan Anh sẽ chia sẻ cách tận dụng Galaxy S26 Series để sáng tạo nội dung. Tiếp đó, workshop "Định Chuẩn Bảo Mật" cùng Tony Phùng sẽ mang đến góc nhìn về bảo mật dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên AI
Chuỗi hoạt động trải nghiệm Galaxy S26 Series tại Vạn Hạnh Mall vẫn đang diễn ra từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày và kéo dài đến hết 15/03/2026. Với không gian công nghệ hiện đại, nhiều khu trải nghiệm thú vị cùng các hoạt động tương tác hấp dẫn, đây là dịp để người dùng trực tiếp khám phá thế hệ Galaxy mới, đồng thời tìm thêm một địa điểm check-in công nghệ sôi động giữa lòng TP.HCM dịp cuối tuần