Galaxy S26 Series “đổ bộ” Vạn Hạnh Mall: “Tọa độ mới” đỉnh miễn bàn được dân tình nườm nượp

Khi kích hoạt chế độ này, người cầm máy nhìn thẳng vẫn thấy nội dung hiển thị rõ ràng, trong khi những người ngồi cạnh hoặc ở góc chéo khoảng 45 độ trở lên sẽ rất khó nhìn thấy nội dung trên màn hình. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng như quán cà phê, sân bay hay trên phương tiện giao thông