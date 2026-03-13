Lái xe 'vô tư' mắc lỗi quen thuộc này, mức phạt có thể lên tới 8 đến 14 triệu đồng, người dân chú ý

Năm 2026, các quy định xử phạt vi phạm giao thông tiếp tục được áp dụng nghiêm theo khung pháp lý hiện hành, với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông và hạn chế tai nạn trên đường.

Nhiều hành vi tưởng chừng nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm, không bật tín hiệu xin đường hay dừng đỗ sai quy định vẫn xuất hiện hằng ngày. Bên cạnh đó, các vi phạm nghiêm trọng hơn như chạy quá tốc độ tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông.

Xe máy chạy quá tốc độ có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt khá nặng.

Ngoài ra, hành vi điều khiển xe máy chạy thành đoàn từ hai xe trở lên và cùng vượt tốc độ quy định cũng bị xử phạt ở mức 6 – 8 triệu đồng, kèm theo trừ 10 điểm giấy phép lái xe do tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao.

Ô tô vi phạm tốc độ cũng bị xử phạt nghiêm

Đối với người điều khiển ô tô, mức xử phạt được phân theo từng ngưỡng vi phạm.

Việc áp dụng cơ chế trừ điểm trên giấy phép lái xe được đánh giá là một trong những biện pháp giúp tăng tính răn đe, buộc người điều khiển phương tiện phải cân nhắc kỹ trước khi vi phạm.

Tuân thủ tốc độ để bảo đảm an toàn

Theo các chuyên gia giao thông, chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi phương tiện di chuyển nhanh hơn mức cho phép, người lái xe sẽ có ít thời gian xử lý tình huống, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc thời tiết xấu.

Vì vậy, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát biển báo giới hạn tốc độ trên từng tuyến đường, đồng thời chủ động kiểm soát tốc độ phương tiện khi lưu thông.

Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp người lái xe tránh các khoản phạt lớn mà quan trọng hơn là góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.