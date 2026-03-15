Giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 3/2026

Theo diễn biến thị trường tháng 3, giá niêm yết của Honda Air Blade vẫn được hãng giữ nguyên mức cũ. Cụ thể, dòng Air Blade 125 dao động từ hơn 42 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đến gần 48 triệu đồng cho bản thể thao cao cấp nhất. Với mẫu Air Blade 160, mức giá đề xuất tiếp tục duy trì từ xấp xỉ 57 triệu đến hơn 58 triệu đồng tùy theo tem màu. Tuy nhiên, sức nóng thực sự lại nằm ở các đại lý ủy quyền khi mức giá bán lẻ đang được điều chỉnh giảm sâu bất ngờ so với thời điểm xe vừa ra mắt. Đây được xem là động thái kích cầu quyết liệt, biến Air Blade trở thành món hời khó cưỡng trong phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung vốn đã thống trị thị trường Việt Nam suốt hai thập kỷ qua.

Bảng giá xe máy Honda Air Blade tháng 3/2026

Tên xe Loại phanh Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất Bao gồm 8% GTGT Bảo gồm 10% GTGT Air Blade 160 ABS Thể thao Trắng đỏ đen 58.590.000 Đặc biệt Đen xám 58.090.000 Tiêu chuẩn Đỏ đen 56.890.000 Air Blade 125 ABS Thể thao Xám đỏ đen Trắng đỏ đen 47.804.727 48.690.000 CBS Đặc biệt Đen xám Xanh đen xám 43.368.545 44.190.000 Tiêu chuẩn Đen Đỏ đen 42.208.363 42.990.000

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào đại lý và khu vực bán xe

Không chỉ lấy lòng khách hàng bằng giá bán, Air Blade 160 và 125 thế hệ 2026 còn ghi điểm tuyệt đối nhờ màn thăng hạng thiết kế ngoạn mục. Xe ra mắt với ba phiên bản gồm thể thao, đặc biệt và tiêu chuẩn, đi kèm logo dập nổi 3D tinh xảo và cách phối màu cực kỳ bắt mắt. Điểm nhấn thị giác mạnh nhất nằm ở cụm đèn trước tách tầng mang hơi thở tương lai.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Honda ưu ái mang công nghệ ánh sáng pha lê lên hệ thống đèn LED của Air Blade tại Việt Nam, giúp tăng cường độ chiếu sáng rõ rệt và đảm bảo tầm nhìn hoàn hảo. Kết hợp cùng mặt đồng hồ LCD sắc nét và thiết kế gờ trung tâm nhám chống trượt, chiếc xe mang lại tư thế cầm lái đầy kiêu hãnh và thoải mái trên mọi cung đường.

Trái tim của mẫu tay ga này là khối động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được áp dụng đồng loạt trên tất cả các phiên bản. Cỗ máy này không chỉ tối ưu công suất bứt tốc, vận hành êm ái mà còn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và đạt chuẩn khí thải Euro 3 khắt khe. Tin vui lớn nhất cho giới mộ điệu là hệ thống chống bó cứng phanh ABS nay đã chính thức cập bến bánh trước của phiên bản thể thao Air Blade 125, dẹp bỏ hoàn toàn nỗi lo trượt bánh khi phanh gấp trên đường trơn ướt. Không dừng lại ở đó, Honda còn tinh tế nâng cấp cổng sạc trong chiếc cốp siêu rộng 23,2 lít lên chuẩn Type-C có nắp chống nước, kết hợp cùng khóa thông minh Smart Key để hoàn thiện trải nghiệm tiện nghi đỉnh cao cho chủ sở hữu.