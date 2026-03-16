Chi gần 270 triệu đồng mua xe Audi cũ, người đàn ông phát hiện nhiều thỏi vàng và hơn 570 triệu đồng được giấu kỹ trong xe

Sau nhiều năm đi làm và tích cóp, Trương Lỗi - một kỹ thuật viên tại Trung Quốc với thu nhập hơn 6.000 NDT/tháng (gần 23 triệu đồng) quyết định mua 1 chiếc ô tỗ cũ để thuận tiện cho việc đi lại. Lựa chọn của anh là một chiếc Audi đời 2012 đã qua sử dụng, được rao bán với giá 70.000 NDT (gần 270 triệu đồng), thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường xe cũ. Người bán cho biết xe vẫn sử dụng bình thường, được bảo dưỡng đầy đủ và phải bán gấp vì cần tiền, nên Trương Lỗi cho rằng mình gặp được cơ hội hiếm.

Để chắc chắn, anh nhờ một người bạn làm nghề sửa xe kiểm tra kỹ trước khi quyết định mua. Sau khi xem xét động cơ, hộp số, khung gầm và các chức năng cơ bản, người bạn nhận định chiếc xe không có lỗi nghiêm trọng, chỉ hơi nặng khi vận hành nhưng vẫn trong giới hạn bình thường. Tin tưởng vào kết quả kiểm tra, Trương Lỗi hoàn tất giao dịch và mang xe về trong tâm trạng rất phấn khởi, bởi đây là chiếc ô tô đầu tiên anh sở hữu sau nhiều năm làm việc.

Trong tuần đầu sử dụng, chiếc Audi hoạt động ổn định, không xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra sau đó khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Trong lần đỗ xe gần khu nhà, một thợ sửa xe lâu năm đi ngang qua và nhận xét hệ thống treo của xe có vẻ thấp hơn so với bình thường, giống như từng phải chịu tải trọng lớn trong thời gian dài. Nhận định này khiến Trương Lỗi chú ý, bởi anh hầu như không chở vật nặng.

Nghi ngờ có bất thường, anh tra cứu lại thông số kỹ thuật của mẫu xe rồi mang xe đến gara để kiểm tra. Tại đây, kỹ thuật viên tiến hành cân xe và phát hiện trọng lượng thực tế nặng hơn khoảng 30kg so với tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Dù đã kiểm tra động cơ, khung gầm, hệ thống treo và nội thất nhưng không phát hiện lỗi, Trương Lỗi vẫn chưa yên tâm nên yêu cầu kiểm tra kỹ khoang hành lý. Khi tháo lốp dự phòng, anh nhận thấy một số con ốc ở đáy cốp còn mới, khác hẳn các chi tiết xung quanh đã rỉ sét, từ đó nghi ngờ bên dưới có khoang chứa được tháo lắp trước đó.

Sau khi dùng dụng cụ tháo lớp kim loại phía trên, Trương Lỗi phát hiện bên dưới là một khoang rỗng được gia công kín đáo, không nằm trong thiết kế nguyên bản của xe. Bên trong, anh sững sờ khi thấy nhiều cọc tiền mệnh giá 100 NDT được bọc nilon cẩn thận, cùng một số hộp nhỏ chứa đầy các thỏi vàng. Sau khi kiểm tra sơ bộ, tổng số tiền lên tới khoảng 150.000 NDT (hơn 574 triệu đồng), chưa kể giá trị của số vàng đi kèm.

Không chỉ vậy, bên trong khoang bí mật còn có một mảnh giấy viết tay với nội dung: “A Cường, cầm số tiền này trước. Tôi phải ra nước ngoài lánh nạn một thời gian. Đừng nói với ai, kể cả vợ tôi”. Dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến Trương Lỗi lập tức lo ngại rằng số tiền và vàng này có thể liên quan đến một vụ việc không minh bạch. Việc người viết yêu cầu giữ kín thông tin, thậm chí với cả người thân, càng làm anh nghi ngờ đây có thể là tài sản liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Trước số tiền lớn, Trương Lỗi rơi vào tình huống khó xử. Với mức thu nhập hiện tại, anh phải mất nhiều năm mới tích lũy được khoản tiền tương tự. Tuy nhiên, anh cũng hiểu nếu giữ lại số tiền có nguồn gốc không rõ ràng, bản thân có thể gặp rắc rối pháp lý. Sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định mang toàn bộ sự việc trình báo với cơ quan công an địa phương.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận toàn bộ số tiền là thật. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ cũ của chiếc xe là một người họ Lý, trước đó có liên quan đến một vụ việc gian lận kinh tế và đã rời khỏi nơi cư trú trong thời gian dài. Nghi phạm được cho là đã cất giấu tài sản trong xe trước khi bỏ đi, sau đó chiếc xe được chuyển nhượng qua người khác nên khoang giấu tiền không bị phát hiện. Việc chiếc Audi được bán lại đã vô tình làm lộ nơi cất giấu, giúp cơ quan chức năng có thêm manh mối để tiếp tục điều tra.

Trương Lỗi không được giữ lại số tài sản tìm thấy vì đây là tang vật liên quan đến vụ việc đang được xác minh, nhưng anh được cơ quan chức năng biểu dương vì hành động trung thực và hợp tác. Anh nhận giấy khen cùng phần thưởng 5.000 NDT (hơn 19 triệu đồng). Sau khi câu chuyện được truyền thông địa phương đăng tải, nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước quyết định của anh, cho rằng trong hoàn cảnh cám dỗ lớn như vậy, không phải ai cũng có thể lựa chọn đúng.

Hiện chiếc Audi vẫn được Trương Lỗi sử dụng bình thường, do việc mua bán được thực hiện hợp pháp và phương tiện không thuộc diện bị tịch thu. Với anh, sự việc không chỉ là trải nghiệm hi hữu khi mua xe cũ, mà còn là bài học lớn về sự thận trọng khi mua tài sản đã qua sử dụng, đồng thời cho thấy việc xử lý đúng pháp luật giúp tránh được những rủi ro khó lường trong cuộc sống.