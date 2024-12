Minh tinh "Cô dâu Thủy Thần" đi làm quán cà phê

Xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube "Jee Seok-jin World" của Ji Suk-jin, Jeon So-min được yêu cầu chia sẻ những gì cô đã làm kể từ khi rời khỏi chương trình "Running Man" của đài SBS .

Jeon So-min từng làm việc bán thời gian tại quán cà phê do người quen mở

"Tôi may mắn có thể nhanh chóng nhận được một số dự án sau khi rời khỏi "Running Man". Tôi tham gia một phim điện ảnh trong khoảng 3-4 tháng. Sau đó, tôi đã quay hai phim ngắn trước khi được chọn vào phim "Sorry Not Sorry" – Jeon So-min trải lòng.

Cô kể rằng dù đã nhận được một số dự án nhưng thời điểm rời "Running Man" vẫn rất lo lắng. Cô không có bất kỳ dự án nào đang thực hiện ngay lập tức và tương lai có vẻ không chắc chắn. Vì ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình không mấy khởi sắc nên cô không chắc mình có thể tồn tại nếu không có "Running Man". Vì thế, cô đã chọn làm việc bán thời gian tại một quán cà phê do một người quen mở.

Ji Suk-jin cho biết đã rất ngạc nhiên khi nghe minh tinh kể chuyện làm bán thời gian ở quán cà phê.

"Đó là một quán cà phê bên trong tòa nhà có đài phát thanh Channel A và công ty sản xuất phim Studio Dragon . Bất cứ khi nào khách hàng đến, họ đều hỏi tôi: "Cô đang quay phim gì đó à?"." – Jeon So-min nói.

Chủ quán cà phê đã yêu cầu minh tinh không mang khẩu trang hoặc đội mũ để tăng doanh thu quán. Cô vẫn được trả cùng mức lương theo giờ như mọi người khác.

"Nhưng nó rất vui! Tôi đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê trong một thời gian dài khi tôi 29 tuổi. Điều đó khiến tôi nhớ lại bản thân ở độ tuổi đó, khi tôi vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã có thêm năng lượng từ trải nghiệm này" - Jeon So-min đúc kết.

Jeon So-min là minh tinh danh tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô hiện 38 tuổi, từng là người mẫu trước khi lấn sân thành công sang lĩnh vực phim.

Những phim Joen So-min từng tham gia: "Tình cũ, tình mới", "Điều ước cuối của tù nhân 2037", "Veranda", "Ba người cha", "Vẻ đẹp trẻ thơ", "Công chúa Aurora", "Người hầu", "Tình yêu còn mãi", "Hạnh phúc bất ngờ", "Bí mật ngọt ngào", "Taxi ma quái"…

Cô đã rời khỏi "Running Man" vào năm 2023 sau 6 năm gắn bó.