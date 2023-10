"Nàng ếch" Jeon So Min đột ngột rời Running Man sau 6 năm

Vào ngày 23/10, công ty quản lý King Kong By Starship thông báo Jeon So Min sẽ rời khỏi chương trình Running Man sau 6 năm gắn bó. Nữ diễn viên sẽ ghi hình tập cuối vào ngày 30/10. "Mối quan hệ với chương trình không phải ngắn ngủi, nên Jeon So Min đã suy nghĩ kỹ sau cuộc thảo luận dài với các thành viên Running Man, nhóm sản xuất và công ty quản lý. Cuối cùng cô ấy quyết định rằng cần 1 thời gian để nạp lại năng lượng và thể hiện khía cạnh tốt hơn của bản thân" - công ty chia sẻ thêm.

Đồng thời, King Kong By Starship cũng cảm ơn khán giả đã cùng khóc, cùng cười với Jeon So Min trên Running Man kể từ tháng 4/2017 đến nay. Công ty mong đợi khán giả sẽ dành tình cảm nồng nhiệt và ủng hộ cho các hoạt động của nữ diễn viên trong tương lai.

Jeon So Min quyết định rời khỏi Running Man sau 6 năm gắn bó

Thông tin Jeon So Min rời khỏi chương trình Running Man làm nhiều khán giả hụt hẫng. Thời gian đầu tham gia chương trình, "nàng ếch" gây tranh cãi vì những hành động bị cho là quá lố, vô duyên. Nhưng theo thời gian, nữ diễn viên sinh năm 1986 dần nhận được nhiều tình cảm của khán giả, trở thành gương mặt không thể thiếu của chương trình.

Hiện tại, phía ekip sản xuất Running Man chưa đưa ra thông báo về thành viên mới thay thế Jeon So Min. Trước Jeon So Min, chương trình cũng đã phải chia tay nhiều gương mặt đình đám như Gary, Lee Kwang Soo...

Chưa có thông báo chính thức về thành viên thay thế Jeon So Min trong Running Man

Nguồn: Allkpop