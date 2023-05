Haha và Jeon So Min (Running Man) cực rén khi vô tình chạm mặt Dispatch: Trang tin Hàn khiến nghệ sĩ run sợ đến vậy sao?

Với khả năng săn tin ấn tượng, Dispatch liên tục "khui" ra được các cặp sao đang hẹn hò, đồng thời bóc trần những góc tối trong làng giải trí Hàn Quốc. Vậy nên, từ lâu trang tin nổi tiếng xứ kim chi đã trở thành nỗi "ám ảnh" đối với nghệ sĩ Kbiz. Và Haha, Jeon So Min (Running Man) cũng không ngoại lệ!

Sáng 10/5, đoạn clip được cắt ra từ tập mới nhất của Running Man đã gây sốt mạng xã hội. Trong video được chia sẻ rầm rộ, Haha và Jeon So Min đang thực hiện 1 nhiệm vụ do chương trình đặt ra. Khi 2 nghệ sĩ đi vào con đường nơi Dispatch đặt trụ sở chính, Haha liên tục tỏ vẻ bất an. Jeon So Min cũng không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt vì ở quanh chỗ cô đứng, nhiều khả năng đang có sự hiện diện của phóng viên từ trang tin đình đám. Cô còn liên tục gọi con đường nơi có tòa nhà Dispatch là "khu vực nguy hiểm".

Haha đặt câu hỏi cho vài nhân vật khi đang thực hiện nhiệm vụ do show đặt ra. Trớ trêu thay, những người trò chuyện với nam rapper sinh năm 1979 lại là nhân viên của… Dispatch. Haha không giấu nổi vẻ hoảng hốt, xin lỗi rối rít nhân viên từ trang tin nổi tiếng vì vô tình làm gián đoạn việc ăn uống của họ. Mỹ nhân Princess Aurora cũng rén ngang và vội vã rời khỏi đó cùng đàn anh.

Haha và Jeon So Min thuộc 1 đội, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trong tập mới nhất của Running Man

Clip ghi lại phản ứng của Haha và Jeon So Min khi vô tình gặp nhân viên từ Dispatch đã viral mạng xã hội

"Chúng ta có thể gặp xui", "Kiểu gì cơ?", "Dispatch, tòa nhà kia là Dispatch"

Nam rapper sinh năm 1979 tỏ ra bất an, cho rằng họ có thể gặp phải điều xui xẻo khi đặt chân vào con phố nơi Dispatch đặt trụ sở chính. Jeon So Min cũng không giấu nổi sự lo lắng

Haha hỏi vài nhân vật về nơi làm việc của họ. Khi biết những người này làm cho Dispatch, Haha liền tỏ ra hốt hoảng. Anh còn xin lỗi rối rít vì vô tình làm ảnh hưởng tới việc dùng bữa của nhân viên từ trang tin nổi tiếng

Cả Haha lẫn Jeon So Min đều rén ngang, vội rời khỏi chỗ nhân viên Dispatch đang ngồi và không dám quay đầu nhìn lại

Nguồn: Koreaboo