Sao nữ Running Man có thói quen tự đánh vào đầu, nghe lí do lại càng sốc

"Nàng ếch" Jeon So Min luôn được biết đến với hình tượng vui vẻ, đầy năng lượng trong Running Man. Nhưng mới đây, cô khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ sự khó khăn, vất vả phải trải qua trong những năm đầu sự nghiệp.

Jeon So Min ra mắt trong 1 bộ phim truyền hình của MBC vào năm 2004 khi là học sinh cuối cấp 3. Nhưng con đường cô đi không hề bằng phẳng. Trong nhiều năm, tên tuổi cô chìm nghỉm dẫn đến việc bị đối xử tệ ở phim trường. "Nàng ếch" kể rằng có 1 đạo diễn sẽ đánh mạnh vào đầu cô mỗi khi cô mắc lỗi trong quá trình quay phim. Kết quả là Jeon So Min đã hình thành thói quen tự đánh vào đầu mình nếu cảm thấy đang mắc lỗi. Tuy nhiên điều này chỉ càng khiến vị đạo diễn kia đánh cô mạnh tay hơn.

Jeon So Min đi đóng phim từ thời còn đi học, nhưng không may mắn gặp phải đạo diễn bạo lực

Nhưng thách thức chưa dừng lại tại đó, Jeon So Min phải chịu đựng làm việc trong môi trường tồi tệ. Dù là diễn viên nhưng cô phải tự mình mang vác thiết bị nặng trong trường quay. Vô lý hơn cả là đạo diễn yêu cầu Jeon So Min phải nấu bữa sáng cho anh ta. Vì "thấp cổ bé họng" nên nữ diễn viên chỉ biết lặng lẽ nghe lời làm theo.

Sau 1 thập kỷ kiên trì, Jeon So Min đã có được vai chính trong phim Princess Aurora vào năm 2013. Vai diễn này đưa tên tuổi Jeon So Min ra ánh sáng, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1986 tiếp tục củng cố tên tuổi qua các bộ phim Something About 1%, Top Star U-back, Show Window: The Queen's House và Cleaning Up.

Jeon So Min đổi đời sau thành công của Princess Aurora

Ngoài diễn xuất, "nàng ếch" còn thể hiện sức hút độc đáo của mình trong các chương trình tạp kỹ. Cô tham gia Running Man vào năm 2017, truyền tải năng lượng vui tươi và tính cách hài hước đặc biệt của mình vào chương trình. Sự ăn ý của Jeon So Min với Yang Se Chan, cùng sự thẳng thắn, vui vẻ của cô đã làm nhiều người hâm mộ yêu mến. Nữ diễn viên là thành viên cốt cán của Running Man trong 6 năm. Jeon So Min cũng thể hiện năng lực trong các chương trình tạp kỹ khác như Sixth Sense, củng cố thêm danh tiếng như 1 nghệ sĩ giải trí đa tài.

Người hâm mộ coi sự nổi tiếng và thành công của Jeon So Min ngày nay chính là đòn trả thù hoàn hảo dành cho vị đạo diễn thô lỗ năm xưa. Thay vì bỏ cuộc, nữ diễn viên biến những trải nghiệm đau đớn đó thành động lực vươn lên, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Câu chuyện của Jeon So Min là minh chứng cho sự kiên cường và quyết tâm. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của "nàng ếch" là sức mạnh to lớn và nỗ lực không biết mệt mỏi, mang đến hy vọng và động lực cho người khác. Giờ đây, người hâm mộ háo hức mong đợi chương tiếp theo trong hành trình sự nghiệp đầy cảm hứng của Jeon So Min.

Jeon So Min là thành viên cốt cán của Running Man trong 6 năm

Nguồn: Daum