Minh Quân, Vinh Hiển gia nhập CLB Pickleball Công an Nhân dân trước thềm PPA Asia

Ngay trước thềm PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, CLB Pickleball Công an Nhân dân (CAND) bất ngờ công bố những sự bổ sung đáng chú ý trong đội hình, với tâm điểm là sự xuất hiện của Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển.

Dàn line-up cực khủng của CLB Pickleball Công an Nhân dân.

Việc cả hai cùng gia nhập CLB CAND ngay trước một giải đấu lớn cho thấy tham vọng rất rõ ràng của CLB này trong việc nâng cấp chiều sâu đội hình. Không chỉ bổ sung về số lượng, đây còn là sự gia tăng đáng kể về chất lượng ở nhiều nội dung thi đấu khác nhau.

Ngoài Minh Quân, Vinh Hiển, một cái tên đáng chú ý nữa cũng vừa gia nhập CLB CAND là Sophia Huỳnh Trần. Tay vợt trẻ này sắp tới sẽ đánh cặp cùng Sophia Phương Anh tại nội dung đôi nữ PPA Asia 1000.

Ngoài những sự bổ sung mới, CLB CAND vẫn có trong tay những VĐV chất lượng từ trước như Trịnh Linh Giang, Đạt trố, Triệu cầu lông, Sophia Phương Anh...

Các VĐV, HLV và lãnh đạo CLB Công an Nhân dân

Với đội hình chất lượng này, CLB Pickleball CAND chắc chắn không chỉ hướng tới việc tạo dấu ấn tại 1 giải đấu quốc tế mà hoàn toàn có thể để đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với các tay vợt hàng đầu thế giới tại PPA Asia 1000.