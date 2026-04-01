FIFA: ĐT Việt Nam vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên!

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 bằng một chiến thắng hủy diệt 3-1 trước Malaysia. Không chỉ gây ấn tượng bởi tỉ số, màn trình diễn của các cá nhân còn tạo nên một làn sóng thú vị trên mạng xã hội, khiến ngay cả trang chủ FIFA cũng phải thốt lên đầy cảm thán.

Mọi thứ bắt đầu không thể suôn sẻ hơn khi ngay ở phút thứ 6, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đã cụ thể hóa ưu thế bằng cú đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc, khai thông thế bế tắc.

Bước sang hiệp hai, sự chú ý dồn vào những cái tên đang đạt phong độ cực cao là Xuân Son và Hoàng Hên. Phút 51, từ đường dọn cỗ tinh tế của tiền vệ Hoàng Hên, tiền đạo nhập tịch Xuân Son đã có pha xử lý đẳng cấp nhân đôi cách biệt. Chỉ 8 phút sau, bộ đôi này tiếp tục khiến hàng thủ Malaysia chao đảo trước khi Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng một pha không chiến dũng mãnh.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trang Fanpage chính thức của FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh bộ ba ngôi sao của Việt Nam kèm dòng trạng thái cực "tình" và hóm hỉnh:

"Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên!"

Cách chơi chữ sử dụng tên riêng của các cầu thủ (Duy Mạnh, Xuân Son, Hoàng Hên) để chỉ sức mạnh, sự may mắn và vận đỏ của đội tuyển Việt Nam đã ngay lập tức gây bão. Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít phút, cho thấy sự quan tâm đặc biệt với bước tiến của bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng 3-1 không chỉ giúp Việt Nam khẳng định ngôi đầu bảng F với 18 điểm tuyệt đối mà còn là lời khẳng định khi chúng ta có đủ cả nội lực (Mạnh), bản năng sát thủ (Son) và một chút linh hồn mới (Hên) cùng tập thể đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại VCK Asian Cup 2027 sắp tới.