Khánh Thi bị nói chăm chồng không kĩ để Phan Hiển hốc hác, nam kiện tướng dancesport lập tức lên tiếng

Cặp đôi vàng của làng khiêu vũ thể thao Khánh Thi - Phan Hiển vốn luôn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào và tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, mới đây, nhan sắc có phần "góc cạnh" của ông bố 3 con lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, khiến Khánh Thi vô tình bị gọi tên vào những ý kiến trái chiều.

Trong khung hình được chia sẻ hôm sinh nhật Khánh Thi, cặp đôi xuất hiện với thần thái cực sang chảnh và quyền lực. Nữ kiện tướng diện bộ đầm đen với thiết kế bèo nhún khổng lồ ấn tượng, kết hợp cùng trang sức kim cương lấp lánh và bó hồng đỏ rực rỡ. Visual của "mẹ bỉm" 3 con được đánh giá là ngày càng mặn mà, sắc sảo.

Đứng sau ôm vợ đầy tình tứ, nam kiện tướng dancesport Phan Hiển diện áo đen tối giản, tay bưng chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào. Thế nhưng, điều khiến netizen chú ý chính là gương mặt có phần gầy đi rõ rệt, đôi gò má nhô cao khiến tổng thể diện mạo của anh trông "hốc hác" hơn hẳn trước đây.

Phan Hiển lộ vẻ hốc hác khi chụp ảnh cùng Khánh Thi

Ngay khi xuất hiện những bình luận cho rằng Khánh Thi "chăm chồng không kĩ" để Phan Hiển sụt cân, nam kiện tướng đã không để bà xã phải chịu oan ức. Anh nhanh chóng lên tiếng giải thích về tình trạng hiện tại: "Thấy mọi người nói nhìn mặt em hốc hác giống như Thi không chăm em kĩ. Nhưng thật ra em đang trong giai đoạn ép cân thôi ạ, chứ tròn trịa tí thì em lăn chứ em không có nhảy nổi đâu mọi người ạ!".

Hóa ra, việc ngoại hình trở nên "mỏng manh" hơn hoàn toàn là yêu cầu công việc để duy trì sự dẻo dai trên sàn nhảy. Câu trả lời vừa hài hước vừa khéo léo này của Phan Hiển không chỉ bảo vệ được danh tiếng cho vợ mà còn cho thấy sự chuyên nghiệp tuyệt đối của một vận động viên đỉnh cao.

Dân mạng sau khi nghe lời giải thích đã lập tức quay xe, đồng thời bày tỏ sự nể phục trước sự hy sinh vì nghệ thuật của Phan Hiển. Nhiều fan còn đùa rằng, có một "nóc nhà" quyền lực và giỏi giang như Khánh Thi thì Phan Hiển chỉ có "sướng nhất trần đời", làm gì có chuyện không được chăm sóc kĩ!

Cư dân mạng để lại bình luận: "Nhìn mặt góc cạnh thế này lên hình mới sắc, nhảy mới bay chứ mọi người ơi", "Anh Hiển tâm lý quá, sợ vợ bị nói là lên tiếng bảo vệ ngay!", "Đúng là đẳng cấp kiện tướng, ép cân mà nhìn vẫn phong độ chán"...

Phan Hiển luôn biết cách bảo vệ Khánh Thi trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng

Không chỉ thường xuyên bênh vực vợ trước những ý kiến trái chiều trên MXH, suốt 15 năm gắn bó, Phan Hiển luôn dành cho Khánh Thi sự chiều chuộng và không ngại thể hiện tình cảm bằng những câu nói ngọt ngào kiểu như "Tui cái gì cũng không có, may trời thương tặng cho cô vợ vừa đẹp vừa giỏi", hay "90% thành công của Phan Hiển là nhờ Khánh Thi".

Khi Khánh Thi than thở Phan Hiển chọn ảnh 'dìm vợ', nam vũ công liền lấy lòng bằng câu phân trần: "Lời từ trái tim chả nhờ ai viết cả luôn. Hình mà bạn cho là bạn xấu nhất với anh là đã xinh lắm rồi lun đó".