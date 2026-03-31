HLV Malaysia: “Tuyển Việt Nam đã mạnh lại còn có cầu thủ gốc Brazil quá hay”

“Sau những gì đã xảy ra sau 6 tháng vừa rồi, đó là điều rất khó khăn với tuyển Malaysia. Việc họ vẫn quyêt tâm thi đấu là điều rất đáng trân trọng.

Tuyển Việt Nam thực sự là một đội bóng rất mạnh. Các cầu thủ gốc Brazil của tuyển Việt Nam đã chơi rất nổi bật. Việc tuyển Malaysia tạo ra được cơ hội nhưng không tận dụng được cũng là một trong những điều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu”, HLV Peter Cklamovski nói trong buổi họp báo sau trận.

Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp vào lưới Malaysia.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, tuyển Việt Nam có được chiến thắng tưng bừng với tỉ số 3-1 trước Malaysia. Duy Mạnh mở tỉ số với pha đánh đầu ngay đầu hiệp 1. Sau đó, tuyển Việt Nam duy trì việc kiểm soát trận đấu và có thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2 đều nhờ các tình huống đánh đầu của Xuân Son.

Với kết quả này, đội quân của HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, đứng đầu bảng F và đoạt vé tới VCK.

Chia sẻ về diễn biến trận đấu, HLV Peter Cklamovski đánh giá: “Trong hiệp 1, tuyển Malaysia bị thủng lưới bởi một pha phạt góc từ rất sớm. Đến hiệp 2, điều tương tự lại xảy ra khi tuyển Việt Nam lại ghi bàn ngay đầu hiệp đấu.

Tuy nhiên sau đó tuyển Malaysia cũng đã tạo ra được nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2. Điều này cho thấy họ cũng đã chơi rất quyết tâm. Đây là một trận đấu trên sân khách, mặc dù có phần lép vế nhưng tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò”

Chiến lược gia người Australia nói thêm: “Vòng loại Asian Cup 2027 đã cho thấy nhiều điều. Các cầu thủ Malaysia đều chơi nỗ lực, cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về các học trò và tin rằng họ sẽ còn tiến bộ trong tương lai”

“Sắp tới sẽ là thời gian để các tuyển thủ Malaysia nghỉ ngơi. Những gì đã diễn ra ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ, khi mà chơi nỗ lực trên sân nhưng lại bị tước đi chiến thắng. Các cầu thủ sẽ cần nghỉ ngơi, rồi sau đó tiếp tục cống hiến cho CLB và hướng đến những mục tiêu xa hơn”

“Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, thể hiện hết sức mình. Họ đã rất cố gắng để làm người dân Malaysia cảm thấy tự hào.”