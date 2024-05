Chiều 31/5, CEO Ador là Min Hee Jin đã tổ chức buổi họp báo thứ 2 để bày tỏ những quan điểm về cuộc họp đại cổ đông bất thường của HYBE. Xuất hiện trong buổi họp báo lần này, nữ CEO diện trang phục màu vàng rực rỡ và gây chú ý bởi vẻ bề ngoài hoàn toàn thay đổi so với đợt trước. Min Hee Jin đã tự tin khoe trọn visual ưa nhìn của bản thân và nhấn nhá thêm chút son phấn. Mái tóc của cô cũng được cột lại gọn gàng chứ không còn lòa xòa. Đặc biệt hơn cả là ở lần này, "mẹ đẻ NewJeans" trông có vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thậm chí cười nhiều hơn, khác hẳn với sự ủ dột ở đợt họp báo trước.

Trọn vẹn outfit của Min Hee Jin trong buổi họp báo thứ 2

Ở đợt họp báo đầu tiên, nữ CEO xuất hiện với gương mặt không trang điểm cùng mái tóc có phần lòa xòa. Cô gần như giấu mọi biểu cảm bằng chiếc mũ lưỡi tra, đi kèm với đó là một chiếc áo xanh đơn giản. Tuy nhiên, điều không thể ngờ tới là chiếc áo xanh mà nữ CEO đã diện đã nhanh chóng sold-out ngay khi dân tình "truy lùng" được thương hiệu đã sản xuất ra nó. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng chiếc áo "bỉ ngạn vàng" mà Min Hee Jin mặc trong buổi họp báo thứ 2 cũng sẽ sớm cháy hàng mà thôi!

Còn đây là trang phục trong buổi họp báo đầu tiên

Thiết kế mà Min Hee Jin mặc đã nhanh chóng cháy hàng

Nhiều người cho rằng sở dĩ Min Hee Jin "lột xác 180 độ" so với lần trước là vì tâm trạng của cô khi dự 2 buổi họp báo hoàn toàn khác nhau. Ở buổi họp báo đầu tiên, Min Hee Jin buộc phải công khai đưa ra lập trường trước những cáo buộc từ phía HYBE. Trước đó, HYBE công bố loạt bằng chứng bất lợi của Min Hee Jin. Loạt tin nhắn bị rò rỉ bao gồm tin nhắn lên kế hoạch tách khỏi tập đoàn; trò chuyện với pháp sư về vấn đề hoàn thành nghĩa vụ quân sự của BTS, tham khảo ý kiến pháp sư để điều hành ADOR và âm mưu chiếm quyền quản lý. HYBE tuyên bố sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện Min Hee Jin, khẳng định đã có đủ bằng chứng pháp lý. Nhìn chung, mọi thông báo của HYBE đều có vẻ bất lợi với Min Hee Jin nên buộc cô phải tổ chức họp báo trong tình trạng khá căng thẳng.

Nữ CEO thậm chí đã rơi nước mắt ở buổi họp báo đầu tiên

Còn ở lần họp báo thứ 2, Min Hee Jin có vẻ đã cảm nhận được rằng mình không còn bị "cô độc" nữa. Những ngày vừa qua, dân tình chia làm 2 phe, một bên đứng về phía HYBE, một bên vẫn luôn ủng hộ Min Hee Jin. Và đây cũng là lý do Min Hee Jin lại làm họp báo để đáp lại sự yêu thương từ mọi người: " Đây là lần thứ hai tôi chào hỏi các bạn. Lần này, may mắn thay, tôi đã thắng kiện và tôi được chào hỏi các bạn với một trái tim nhẹ nhàng. Lý do tôi tổ chức thêm một cuộc họp báo là bởi vì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu kể cho bạn nghe về hoàn cảnh và suy nghĩ của tôi...

...Tôi thực sự không xuất hiện trong những tình huống như thế này, nhưng ở buổi họp báo vừa qua, tôi đã phải xuất hiện rất đột ngột vì không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã rất khổ sở khi bị camera quay chụp lại, và trên thực tế mình đã không thể tắm rửa và thay quần áo trong 3 ngày. Tuy là có những điều tốt đẹp đang xảy ra ngày hôm nay, nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều ngọn núi phải vượt qua và có nhiều khía cạnh pháp lý mà công chúng khó hiểu, vì vậy tôi nghĩ rằng việc giải quyết mọi việc trước khi tiếp tục là điều đúng đắn ".

Min Hee Jin cười nhiều hơn ở buổi họp báo thứ 2

Trước đó 1 ngày, Phòng giải quyết dân sự số 50 của Tòa án quận trung tâm Seoul đã chấp thuận đơn của đại diện Min Hee Jin về lệnh ngăn chặn HYBE thực hiện quyền bỏ phiếu ủng hộ việc sa thải cô. Như vậy theo quyết định của tòa án ngày 30/5, Giám đốc điều hành Min Hee Jin dự kiến sẽ ở lại ADOR và giữ chức vụ đại diện của mình. Có vẻ vì cảm nhận mình đang dần đảo ngược được tình thế nên Min Hee Jin mới thay đổi 180 độ như thế này chăng?