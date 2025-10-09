Miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ

Lực lượng cứu trợ cùng hàng hóa từ khắp mọi nơi tập trung về Thái Nguyên. Ảnh minh họa: Nhật Anh/TTXVN

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.



Các đơn vị phối hợp với Khu Quản lý đường bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí nhanh nhất.



Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý, toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí cho các xe nêu trên phải được ghi nhận sự việc và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ đúng quy định.



Trước đó, cơn bão số 10 đã gây mưa lớn, giông lốc, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm km quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt taluy, ngập úng, chia cắt giao thông. Thiên tai đã để lại những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho người dân và lực lượng làm công tác quản lý, duy tu, bảo trì đường bộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng.



Về phía Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 10. Toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp được sẽ được tổng hợp v&