Bắc Ninh: Lũ nối đuôi cô lập hàng nghìn hộ dân

Lũ chồng lũ

Những ngày qua, địa bàn phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh liên tiếp chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và bão số 11. Nước lũ nối đuôi dồn về sông Cầu, tràn vào khu dân cư, bao vây và cô lập hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.200 nhân khẩu tại các tổ dân phố Thổ Hà và Yên Viên.

Hơn 2.100 hộ dân thuộc phường Vân Hà bị cô lập. Ảnh: Quốc Hưng

Ông Nguyễn Khắc Đạo, người dân tổ dân phố Yên Viên cho biết, cách đây mấy hôm bị ảnh hưởng của cơn bão số 10, nước sông dâng cao tràn cả vào nhà, ngập đến thành giường tầng 1, sau khi nước rút gia đình đã dọn vệ sinh, tưởng yên ổn để làm ăn thì 2 ngày nay nước sông lại ngập lụt do lũ dâng cao, gần bằng mực nước lũ năm 2024 sau cơn bão Yagi.

Trục đường tổ dân phố Yên Viên nước lũ dâng ngập ngang người. Ảnh: Quốc Hưng

Chị Hiền, người dân ở làng chài Nguyệt Đức chia sẻ, từ sáng 8/10 nước dâng lên trông thấy, chỉ một tiếng đồng hồ đã dâng lên vài chục cm nước. Khu vực đê bối nước đã tràn mặt đê.

Trục đường chính của tổ dân phố Yên Viên biến thành sông. Ảnh: Quốc Hưng

Theo báo cáo của UBND phường Vân Hà, từ 3 giờ sáng ngày 8/10, mực nước Sông Cầu đạt mức báo động 3. Toàn tuyến đê bối Vân Hà, Tiên Sơn đoạn từ K0+160 – KC bị ngập hoàn toàn; 2.196 hộ, 8.273 nhân khẩu thuộc tổ dân phố Thổ Hà và tổ dân phố Yên Viên bị cô lập hoàn toàn; 55 hộ 196 nhân khẩu của tổ dân phố Hạ Lát cũng bị ngập sâu.

Các tuyến đường chính và khu dân cư bị ngập sâu, gây ra tình trạng cô lập nghiêm trọng. Người dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi không thể ra khỏi nhà, việc đi lại cũng hết sức trở ngại.

Phương tiện duy nhất để di chuyển của người dân là thuyền lan. Ảnh: Quốc Hưng

Để tiếp cận với các hộ dân trong vùng bị cô lập, cách duy nhất là đi bằng xuồng từ điểm Điếm canh gác đê Thần Trúc cách xa khoảng 7km.

Đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập

Ngay trong sáng ngày 8/10, Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà Nguyễn Đại Lượng đã trực tiếp vào vùng ngập kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là tại địa bàn các tổ dân phố Nguyệt Đức, Yên Viên, Thổ Hà, Thượng Lát, Hạ Lát mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Bí thư Đảng ủy phường Vân Hà Nguyễn Đại Lượng trực tiếp vào vùng ngập lụt chỉ đạo công tác khắc phục. Ảnh: Quốc Hưng

Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, ông Lượng cho biết, ngay khi nhận được cảnh báo mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, phường Vân Hà đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão cấp phường, cử lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu dâng đột ngột nên tình hình ngập diễn ra nhanh hơn dự báo. Phường đã đề nghị UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí 2 xuồng máy cùng với lực lượng hỗ trợ đưa người ra vào điểm cô lập. Ngay trong đêm 7/10 đã di dời 650 người, chủ yếu là người già, học sinh Trung học phổ thông, công nhân làm ở các khu công nghiệp vào trong đê để tránh ngập và tránh bị gián đoạn việc học tập, lao động. “Chúng tôi ưu tiên tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng con người là trên hết, trước hết. Các điểm cứu trợ cũng được thiết lập nhanh chóng để cung cấp đồ ăn, nước uống và thuốc men nếu ngập lụt kéo dài. Dù gặp nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền vẫn cố gắng không để ai bị bỏ lại phía sau,” ông Lượng nói.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vân Hà cũ. Ảnh: Quốc Hưng

Trường THCS Vân Hà cho học sinh nghỉ học tránh lũ. Ảnh: Quốc Hưng

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, (khu vực trụ sở Đảng ủy, UBND xã Vân Hà cũ), nước dâng cao hơn 1m so với mặt sân. Các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Vân Hà nước cũng ngập ngang cửa sổ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, phường đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học, đến khi nước rút, vệ sinh trường lớp xong mới trở lại học tập bình thường.

Các trạm biến áp được cắt điện sau khi mực nước đạt mức báo động 3. Ảnh: Quốc Hưng

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, từ ngày 7/10 hệ thống lưới điện cũng đã được ngành điện tạm thời cắt điện, đến khi nước rút xuống dưới báo động 3, tùy từng khu vực, đảm bảo an toàn mới cấp điện trở lại.

Mực nước khu vực dân cư vẫn tiếp tục dâng cao. Ảnh: Quốc Hưng

Chiều tối 8/10, mực nước sông Cầu đoạn thuộc tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa có dấu hiệu rút, hàng nghìn hộ dân phường Vân Hà hiện vẫn trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn: không điện, nước sinh hoạt và nhu yếu phẩm thiết yếu khan hiếm dần. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và sự sẻ chia của cộng đồng, hi vọng sớm ổn định tình hình và giúp người dân nhanh chóng vượt qua thiên tai, bão lũ.

Việc đi lại của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào thuyền lan. Ảnh: Quốc Hưng

Lũ lớn, học sinh Trường tiểu học Vân Hà phải nghỉ học. Ảnh: Quốc Hưng

Nhà lớp học ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Hưng

Nước ngập điểm di tích tại tổ dân phố Yên Viên. Ảnh: Quốc Hưng

Chùa Thổ Hà, tổ dân phố Yên Viên, phường Vân Hà. Ảnh: Quốc Hưng

Nhà văn hóa tổ dân phố Yên Viên cũng ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Quốc Hưng

Người dân mong nước lũ sớm rút để ổn định cuộc sống. Ảnh: Quốc Hưng



