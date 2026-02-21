Messi vừa cho Ronaldo “hít khói”

Sức hút của Lionel Messi một lần nữa được khẳng định trên mạng xã hội. Theo thống kê mới nhất về những bài đăng được yêu thích nhiều nhất trên Instagram, bài viết Messi trở lại Camp Nou đã chính thức góp mặt trong top 10, với khoảng 35,5 triệu lượt thích.

Khoảnh khắc ngôi sao người Argentina đứng giữa sân vận động từng gắn bó hơn hai thập kỷ không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Sự cộng hưởng giữa tên tuổi Messi và biểu tượng Barcelona tiếp tục chứng minh đây là “công thức vàng” về mặt truyền thông.

Việc bài đăng này thăng hạng đồng nghĩa với việc một bài viết khác của Cristiano Ronaldo, đăng tải vào tháng 12/2024 với bối cảnh tuyết trắng, đã rơi xuống vị trí thứ 11. Hiện tại, Ronaldo chỉ còn một bài trong top 10, đó là bức ảnh chụp cùng Messi trong chiến dịch quảng bá của Louis Vuitton.

Đáng chú ý, cùng một bức ảnh đánh cờ, bài đăng trên tài khoản Ronaldo thu về hơn 41 triệu lượt thích và nằm trong top 10, trong khi phiên bản trên trang cá nhân Messi đạt 31,8 triệu lượt thích, xếp thứ 17. Sự khác biệt này cho thấy yếu tố thời điểm, tệp người theo dõi và mức độ lan tỏa đóng vai trò quyết định trong cuộc đua tương tác.

Bức ảnh trong chiến dịch quảng bá cho Louis Vuitton của Messi và Ronaldo đã thu hút hàng chục triệu lượt thích trên nền tảng.

Ở chiều ngược lại, Messi đang là cái tên chiếm ưu thế về số lượng bài đăng góp mặt trong top 10. Loạt hình ảnh liên quan đến chức vô địch World Cup 2022 giúp anh nắm giữ nhiều vị trí cao nhất bảng xếp hạng, trong đó có bài đăng đứng đầu lịch sử nền tảng với gần 75 triệu lượt thích.

Cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo vì thế không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn tiếp tục kéo dài trên không gian số. Và ở thời điểm hiện tại, những con số thống kê cho thấy Messi đang tạm thời vượt lên trong cuộc đua tương tác trên Instagram.