Hôm nay, quy định này về giao thông chính thức có hiệu lực

Thông tư 1/2026 của Bộ tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/2/2026. Trong đó, Thông tư quy định về nội dung chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương, cụ thể:

Mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Một số mức chi quy định như sau:

Chi công tác phí, hội nghị, tập huấn triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 12/2025 của Bộ Tài chính;

Chi tập huấn nghiệp vụ về trật tự an toàn giao thông: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 100/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

Chi khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 152/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết:

Trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người bị tử vong, không quá 5 triệu đồng/người bị thương nặng;

Trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông: Chi thăm hỏi không quá 5 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.