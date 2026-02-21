Công an cảnh báo người dân nhận được tin nhắn Zalo có nội dung sau vào dịp Tết này

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo hiểm hoạ từ các nhóm “báo chốt” cảnh sát giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã lập ra hội nhóm “báo chốt” trên không gian mạng (Facebook, Zalo…).

Nhiều người dân lầm tưởng việc đăng bài nhắc nhở: “Ngã năm tượng đài có chốt thổi nồng độ cồn, anh em né nhé” hay “Đoạn gần Cầu Cái Đôi Vàm có bắn tốc độ nhé bà con” là hành động “trượng nghĩa”, “giúp đỡ” nhau. Tuy nhiên, đằng sau bài viết, nút “chia sẻ” đó là những hệ lụy xã hội vô cùng thảm khốc và là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điển hình, tại Cà Mau, nhóm Zalo “Giao Thông Hồng Dân” thu hút hơn 1.000 thành viên tham gia với mục đích chính là “canh đường”, chuyên cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhắm vào hoạt động của Tổ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau (đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại xã Hồng Dân).

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng thông báo, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh và mời làm việc đối với 04 đối tượng giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm, bao gồm: H.M.N. (sinh năm 1996, ngụ ấp Xẻo Quao, xã Hồng Dân); V.M.T. (sinh năm 2006, ngụ ấp Bà Ai 1, xã Hồng Dân); D.Đ.T. (sinh năm 2006, ngụ ấp Bà Ai 1, xã Hồng Dân); P.V.H (sinh năm 2007, ngụ ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân).

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Hồng Dân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 04 đối tượng trên về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”. Quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo các hội nhóm trên không gian mạng liên tục cập nhật vị trí tuần tra, kiểm soát của CSGT, vô tình đã vẽ đường cho những “ma men” và các “quái xế” lách luật. Thay vì bị ngăn chặn kịp thời, những tài xế say xỉn, không làm chủ được tốc độ này lại tiếp tục lao ra đường.

Hậu quả là những vụ tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của những người tham gia giao thông vô tội, để lại nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình ngay trong những ngày đầu năm mới. Không chỉ tiếp tay cho vi phạm giao thông, các nhóm “thông chốt” còn là công cụ đắc lực cho các loại tội phạm hình sự.

Lợi dụng thông tin về lịch trình tuần tra của công an, các đối tượng trộm cắp, cướp giật, buôn lậu, vận chuyển ma túy hoặc pháo nổ trái phép dễ dàng tìm đường tẩu thoát, gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Cà Mau