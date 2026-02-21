Công an vừa thông tin về một tiện ích trên VNeID mà người dân cần biết

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bên cạnh các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xác thực danh tính điện tử, ứng dụng VNeID hiện nay còn được tích hợp thêm tiện ích cung cấp thông tin, thông báo và nội dung tuyên truyền chính thống.

Theo đó, thông qua mục đọc tin trên ứng dụng, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các thông báo liên quan đến tình hình an ninh, trật tự; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng, cập nhật hướng dẫn thực hiện dịch vụ công và các thủ tục hành chính. Việc tích hợp kênh thông tin ngay trên nền tảng định danh điện tử giúp người dân thuận tiện theo dõi, hạn chế phải tìm kiếm qua nhiều nguồn khác nhau.

Đáng chú ý, tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa như Điện Biên - nơi điều kiện tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn - việc cập nhật nội dung trên VNeID sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước tới người dân.

Tin tức trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Không chỉ dừng lại ở vai trò là công cụ định danh điện tử hay hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, việc mở rộng tiện ích đọc tin còn từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số trong đời sống hằng ngày. Qua đó, VNeID được định hướng trở thành kênh tương tác tin cậy giữa cơ quan chức năng và người dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và khai thác hiệu quả các tiện ích trên VNeID, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin, giao dịch và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

(Nguồn: Công an tỉnh Điện Biên) ﻿