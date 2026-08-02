Messi tái xuất chỉ 13 ngày sau World Cup, 39 tuổi đầy nhiệt huyết, chơi bùng nổ nhưng Inter Miami vẫn "đánh rơi" chiến thắng

Sau quãng nghỉ ngắn hậu World Cup 2026, Lionel Messi đã trở lại thi đấu cho Inter Miami trong cuộc tiếp đón Columbus Crew thuộc khuôn khổ MLS diễn ra sáng 2/8 (giờ Việt Nam). Dù chỉ vào sân từ đầu hiệp hai, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn là tâm điểm trên sân với màn trình diễn đầy năng lượng, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Đây là lần đầu tiên Messi ra sân kể từ trận chung kết World Cup cách đây 13 ngày. Trong trận đấu đó, Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, vì vậy màn tái xuất của El Pulga nhận được sự chờ đợi rất lớn từ người hâm mộ Inter Miami.

Ngay từ khi Messi bước ra khởi động, khán đài Nu Stadium đã bùng nổ với những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt. Dù HLV Javier Mascherano quyết định cất anh trên băng ghế dự bị để đảm bảo thể lực, chỉ cần số 10 xuất hiện ngoài đường biên cũng đủ khiến bầu không khí trên sân trở nên sôi động hơn hẳn.

Ảnh: Getty

Messi được tung vào sân ở phút 52, thay thế Benjamin Cremaschi. Chỉ chưa đầy một phút sau, anh đã có tình huống xử lý mang đậm thương hiệu. Nhận bóng bên cánh trái, Messi rê qua hậu vệ rồi tung cú sút góc hẹp khiến bóng dội vào mặt lưới phía ngoài, làm nhiều CĐV lầm tưởng bàn thắng đã được ghi.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, Luis Suarez treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm và Messi thực hiện cú vô-lê một chạm đầy ngẫu hứng. Bóng đi căng, hiểm nhưng lại sượt cột dọc trong gang tấc, khiến thủ thành Patrick Schulte hoàn toàn bất lực.

Trong khoảng hơn nửa giờ có mặt trên sân, Messi có tổng cộng bốn cơ hội ghi bàn. Ngoài hai tình huống đầu trận, anh còn có pha đánh đầu cận thành ở những phút cuối khiến hàng thủ Columbus Crew thót tim trước khi tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Dù không ghi bàn hay kiến tạo, sự xuất hiện của Messi giúp Inter Miami kiểm soát thế trận tốt hơn. Anh liên tục lùi sâu nhận bóng, điều phối lối chơi rồi bất ngờ tăng tốc ở hai biên để mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Có thời điểm, Messi di chuyển sang hành lang phải - vị trí từng giúp anh tạo nên nhiều khoảnh khắc kỳ diệu trong màu áo tuyển Argentina tại World Cup.

Ngay trong hiệp một, khi còn ngồi ngoài, Messi cũng không giấu được cảm xúc. Anh cười rạng rỡ sau siêu phẩm mở tỷ số của người bạn thân Luis Suarez. Đến khi Noah Allen nâng tỷ số lên 2-1, sau tình huống Casemiro phản lưới nhà, Messi lập tức bật dậy ôm chầm các đồng đội trên băng ghế dự bị để ăn mừng.

Ảnh: Getty

Về phía Inter Miami, đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi khi Suarez mở tỷ số bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Tuy nhiên, Casemiro - bản hợp đồng mới của đội bóng - lại trở thành nhân vật không mong muốn với pha phản lưới nhà, giúp Columbus Crew gỡ hòa. Sang hiệp hai, Noah Allen tái lập lợi thế 2-1 cho Inter Miami, nhưng đội khách không bỏ cuộc.

Đến phút 84, tiền vệ Brais Méndez thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đánh bại thủ môn Inter Miami để ấn định tỷ số hòa 2-2. Bàn thua muộn khiến đội bóng của Messi đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà và lỡ cơ hội vượt Nashville để chiếm ngôi đầu bảng miền Đông MLS.

Ảnh: Getty

Một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu là màn ra mắt của Rodrigo De Paul trong màu áo Inter Miami. Tiền vệ đồng hương của Messi vừa mới có đúng một buổi tập cùng đội nhưng vẫn được đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Trong khi đó, Casemiro dù mắc sai lầm với bàn phản lưới vẫn cho thấy sự ăn ý ngày càng tốt hơn ở khu vực giữa sân.

Dẫu chưa thể ghi bàn trong ngày trở lại, màn trình diễn của Messi vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Sau gần hai tuần nghỉ ngơi kể từ World Cup, anh vẫn giữ được cảm giác bóng, khả năng tạo đột biến và nền tảng thể lực đáng khích lệ.

Theo kế hoạch, Inter Miami sẽ bước vào chiến dịch Leagues Cup vào giữa tuần tới bằng cuộc đối đầu với Atlético San Luis. Với những gì đã thể hiện trước Columbus Crew, Messi gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát. Người hâm mộ kỳ vọng siêu sao người Argentina sẽ nhanh chóng "nổ súng", giúp Inter Miami hướng tới danh hiệu mà chính anh từng góp công mang về cho CLB cách đây vài mùa giải.