Messi tái xuất chỉ 13 ngày sau World Cup, 39 tuổi đầy nhiệt huyết, chơi bùng nổ nhưng Inter Miami vẫn "đánh rơi" chiến thắng
Sau 13 ngày kể từ trận chung kết World Cup 2026, Messi chính thức trở lại sân cỏ trong màu áo Inter Miami. Siêu sao người Argentina lập tức tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm, nhưng sự kém may mắn khiến đội bóng của anh chỉ có được trận hòa 2-2.
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