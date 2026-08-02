UEFA doạ bỏ phiếu phế truất chủ tịch FIFA

Căng thẳng FIFA - UEFA: Mâu thuẫn bán cổ phần World Cup đẩy Chủ tịch Gianni Infantino vào thế bị đe doạ phế truất.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa bước vào một đợt sóng gió mới. Nguyên nhân xuất phát từ kế hoạch đầy tranh cãi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong việc thương mại hóa World Cup, đẩy vị người đứng đầu tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội và nguy cơ đánh mất chiếc ghế quyền lực.

Mồi lửa châm ngòi cho cuộc xung đột bắt nguồn từ dự án bí mật mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) do ông Infantino trực tiếp xúc tiến. Theo kế hoạch này, FIFA dự định thành lập một công ty mới định giá khoảng 20 tỷ USD nhằm quản lý toàn bộ bản quyền thương mại của World Cup, đồng thời bán khoảng 20% cổ phần cho các quỹ đầu tư tư nhân để thu về ngay lập tức khoản tiền ước tính 10 tỷ USD (tương đương 3,1 tỷ bảng Anh). Danh tính các nhà đầu tư được cho là bao gồm quỹ Thrive Capital và ngân hàng JPMorgan.

Tuy nhiên, điều khiến UEFA và nhiều liên đoàn khu vực không bằng lòng không chỉ nằm ở ý tưởng "tư nhân hóa" giải đấu lớn nhất hành tinh, mà còn ở cách thức điều hành mang tính độc đoán của Infantino. UEFA tố cáo Chủ tịch FIFA đã âm thầm đàm phán sau lưng các liên đoàn thành viên, bỏ qua quy trình tham vấn công khai và cố tình gạt bỏ tiếng nói của các bên liên quan.

Trước động thái của người đứng đầu FIFA, 55 liên đoàn thành viên thuộc UEFA đã tạo nên một mặt trận chung kiên quyết. Toàn bộ các thành viên UEFA đã bỏ phiếu nhất trí bác bỏ đề xuất FFE, đồng thời đưa ra lời đe dọa đanh thép: tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup. Phía UEFA nhấn mạnh, World Cup là di sản chung của bóng đá thế giới và người hâm mộ, không phải một món hàng tài chính để mang ra mua bán hay thâu tóm bởi các quỹ tư nhân. Bên cạnh đó, Gianni Infantino đang đối mặt với tối hậu thư từ UEFA: từ chức hoặc đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp. Được biết, tất cả 55 quốc gia thành viên của UEFA sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm để phế truất Infantino nếu ông từ chối từ chức. UEFA có thể kích hoạt cuộc bỏ phiếu như vậy chỉ với sự đồng thuận của 43 quốc gia thành viên.

Chủ tịch FIFA và chủ tịch UEFA (Ảnh: Getty)

Làn sóng phản đối không dừng lại ở phương diện chính sách. Nhiều bên còn coi thất bại của dự án FFE như một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm công khai hướng trực tiếp vào Gianni Infantino. Việc đánh mất niềm tin từ UEFA – khu vực nắm giữ quyền lực tài chính và chuyên môn lớn nhất của bóng đá thế giới đã đặt ông Infantino vào thế bị đe dọa phế truất hoặc phải đối mặt với áp lực từ chức rất lớn.

Đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc ly khai lịch sử và sự tẩy chay từ hàng loạt liên đoàn lớn, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino buộc phải rút lui. FIFA đã chính thức thông báo hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch bán cổ phần World Cup.