Vì sao Ronaldo cưới cô gái nghèo Georgina?

Rộ tin Ronaldo và Georgina cưới tuần này.

Một thập kỷ gắn bó, 5 người con và một màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương đắt giá, chuyến hành trình tình yêu giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đang bước vào giai đoạn viên mãn nhất. Dù những lời đồn đoán về một siêu đám cưới liên tục bùng nổ trên truyền thông quốc tế, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ vững nguyên tắc chọn đúng thời điểm cho ngày trọng đại của đời mình.

Rộ tin về đám cưới của Ronaldo, chính chủ vẫn chưa tiết lộ thông tin gì (Ảnh: IGNV)

Từ cô gái bán hàng Gucci đến "người phụ nữ của đời CR7"

Chuyện tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez luôn được báo chí truyền thông ví như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Năm 2016, lần đầu họ gặp nhau tại một cửa hàng thời trang cao cấp ở Madrid - nơi Georgina làm nhân viên bán hàng với mức lương khiêm tốn. Sự chân thành, bình dị và phong thái tự nhiên của cô gái gốc Argentina đã lập tức chinh phục trái tim của một trong những cầu thủ giàu có và chịu nhiều áp lực nhất thế giới.

Qua gần 10 năm đồng hành, Georgina dần chứng minh cô không chỉ là bóng hồng đi bên cạnh siêu sao bóng đá, mà còn là trụ cột gia đình vững chắc. Bên cạnh công việc người mẫu và kinh doanh, cô quán xuyến toàn bộ đời sống thường nhật, chăm sóc 5 đứa con bao gồm 3 con riêng của Ronaldo bằng sự tận tụy không hề phân biệt. Cả hai từng cùng nắm tay vượt qua biến cố đau thương nhất vào năm 2022, khi một trong hai bé sơ sinh thuộc ca sinh đôi của họ không may qua đời. Sự thấu hiểu và sẻ chia trong những thời khắc tăm tối nhất đã biến họ thành tri kỷ không thể tách rời.

Sự đảm đang, khéo léo của Georgina chinh phục trái tim Ronaldo (Ảnh: IG)

Lời hứa hôn và những làn sóng tin đồn bùng nổ

Tháng 8/2025, CR7 chính thức chốt lại chặng đường hẹn hò bằng màn cầu hôn lãng mạn cùng chiếc nhẫn kim cương kích thước khủng. Động thái này ngay lập tức thổi bùng lên vô số tin đồn về thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ trên khắp các mặt báo quốc tế.

Gần đây nhất, hình ảnh cặp đôi cùng đeo nhẫn đôi trên du thuyền hạng sang tại Majorca đã khiến công chúng tin rằng một lễ cưới bí mật vừa diễn ra. Ngay sau đó, một số kênh truyền hình Bồ Đào Nha tung tin cặp đôi đã phát thiệp mời cho hôn lễ ngày 1/8/2026 tại dinh thự Quinta da Regaleira (Sintra) với dàn khách mời toàn sao hạng A như Kylian Mbappé, Vinícius Jr hay Rihanna.

Chưa dừng lại ở đó, dư luận tiếp tục dồn sự chú ý về quê nhà Madeira của Ronaldo. Các báo đồn đoán Nhà thờ chính tòa Funchal cùng khách sạn Savoy Palace đã được bao trọn để chuẩn bị cho sự kiện riêng tư, dù đại diện của nam cầu thủ vẫn chọn cách giữ im lặng.

Những thông tin về đám cưới gây xôn xao (Ảnh: IGNV)

Lời khẳng định của CR7: Đám cưới là điều chắc chắn

Dù các tin đồn liên tục bị bác bỏ, việc Ronaldo đưa Georgina vào lễ đường chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, chân sút huyền thoại khẳng định anh chắc chắn sẽ kết hôn với Georgina - không chỉ để hiện thực hóa tâm nguyện của mẹ anh, bà Dolores Aveiro, mà còn vì đây là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.

Với tính cách kín đáo trong chuyện riêng tư, Ronaldo từng hé lộ dự định muốn hoàn thành kỳ World Cup 2026 trước khi tập trung toàn bộ tâm trí cho ngày trọng đại. Một siêu đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng đó sẽ là khoảnh khắc do chính CR7 quyết định, xa rời những ồn ào và suy đoán của truyền thông.