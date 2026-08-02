Địa Trung Hải “chia đôi” nhà Beckham: Cậu cả tình tứ cùng vợ xuất thân nhà tỷ phú, Beck-Vic và các con quây quần trên du thuyền khác

Trong khi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền ở miền Nam nước Pháp, David và Victoria Beckham lại đưa các con còn lại nghỉ dưỡng trên một siêu du thuyền khác tại Tây Ban Nha.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Brooklyn Beckham và gia đình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi hai bên cùng tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Địa Trung Hải nhưng hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau. Theo The Sun, Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz đang nghỉ dưỡng cùng huyền thoại âm nhạc Elton John trên chiếc du thuyền sang trọng ở miền Nam nước Pháp, gần thành phố Nice.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Trong khi đó, David Beckham và Victoria Beckham cũng có chuyến nghỉ dưỡng riêng trên siêu du thuyền của gia đình. Đồng hành cùng cặp đôi là ba người con Cruz, Romeo, Harper cùng bạn gái của Romeo - Kim Turnbull. Gia đình được bắt gặp ghé thăm đảo Formentera của Tây Ban Nha, tổ chức tiệc BBQ và tận hưởng kỳ nghỉ bên biển.

Đáng chú ý, hai gia đình cách nhau khoảng 740 km, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ gặp mặt. Nguồn tin thân cận tiết lộ mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ vẫn "đóng băng": "Không có gì thay đổi. Cả hai bên đều không chủ động liên lạc với nhau. David và Victoria luôn mong con trai cả sẽ cùng gia đình đi nghỉ, nhưng điều đó đã không xảy ra".

Theo nguồn tin này, thay vì đoàn tụ với gia đình, Brooklyn lại lựa chọn dành thời gian bên Elton John - người từ lâu có mối quan hệ thân thiết với cả nhà Beckham. Được biết, Elton John từng nhiều lần cố gắng đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa Brooklyn và bố mẹ. Nam ca sĩ được cho là rất đồng cảm với hoàn cảnh của Brooklyn bởi chính ông cũng từng có nhiều năm xa cách mẹ ruột trước khi làm lành.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham đã kéo dài gần ba năm. Dù nhiều lần xuất hiện tin đồn hòa giải, hai bên vẫn chưa có động thái công khai nào cho thấy mối quan hệ được cải thiện. Trước đó, Brooklyn còn gây tranh cãi khi xuất hiện trong quảng cáo của ứng dụng giao đồ ăn DoorDash. Trong đoạn video, anh ngồi xem World Cup tại nhà và hài hước nói: "Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup ở nhà. Đó là cả một câu chuyện dài", trước khi đưa xấp vé cho nhân viên giao hàng.

Chiến dịch quảng cáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhưng cũng khiến Brooklyn nhận nhiều chỉ trích. Không ít người cho rằng anh đang tận dụng chính lùm xùm gia đình để thu hút sự chú ý và kiếm tiền.

Theo The Sun, sau phản ứng dữ dội từ dư luận, Brooklyn đã hạn chế hoạt động trên mạng xã hội. Trong suốt tháng 7, anh chỉ đăng duy nhất một bài viết trên Instagram, ít hơn rất nhiều so với trước đây.

Nguồn cơn của mâu thuẫn được cho là bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz năm 2022. Khi đó, Nicola quyết định mặc váy cưới của Valentino thay vì thiết kế của Victoria Beckham. Sau này, Brooklyn từng chia sẻ rằng mẹ anh đã rút lại lời đề nghị thiết kế váy cưới vào phút chót, càng khiến những tin đồn bất hòa lan rộng.

Lần cuối Brooklyn và Nicola xuất hiện cùng David và Victoria là tại buổi hòa nhạc chia tay khán giả London của Elton John vào năm 2023. Kể từ đó đến nay, khoảng cách giữa hai bên dường như vẫn chưa được xóa nhòa, dù nhiều người, trong đó có Elton John, được cho là vẫn âm thầm hy vọng gia đình Beckham sớm tìm lại tiếng nói chung.