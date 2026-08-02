Tranh cãi về Đình Bắc

Trận hòa Singapore và thông điệp sau quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik với Đình Bắc.

Khoảnh khắc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xua tay xin HLV Kim Sang-sik dừng quyết định thay người ở phút 41 trận hòa 0-0 trước Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tuy nhiên, đằng sau phản ứng bột phát của một tiền đạo trẻ kém duyên ghi bàn là những khoảng trống lớn hơn trong hệ thống vận hành của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc vô duyên với bàn thắng

Trước một Singapore chủ động lùi sâu phòng ngự, Đình Bắc được trao cơ hội đá chính nhưng lại trải qua nửa đầu hiệp một đáng quên trong trận đấu với Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7. Tiền đạo sinh năm 2004 liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội mười mươi để mở tỷ số, nổi bật là pha dứt điểm vọt xà ở cự ly gần trước khung thành trống ở phút 18 và cú ngả người vô-lê hỏng sau đó ít phút. Những xử lý vội vàng liên tiếp ấy đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của ban huấn luyện. Phút 41, bảng điện tử hiện số áo của Đình Bắc, nhường chỗ cho cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Ở trên sân, chân sút quê Nghệ An liên tục xua tay hướng về cabin huấn luyện như một lời thỉnh cầu xin thêm thời gian để chuộc lỗi, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc giữ nguyên sự cứng rắn.

Đình Bắc xua tay không muốn rời sân (Ảnh: HĐ)

Lý giải về quyết định rút học trò ra sân khi hiệp một còn chưa khép lại, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn cho rằng Đình Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ trẻ cần biết hy sinh cá nhân vì mục tiêu chung của tập thể. Về phần mình, Đình Bắc cũng thừa nhận bản thân đã có một trận đấu rất tệ và cần nỗ lực nhiều hơn để vượt qua áp lực.

Không chỉ Đình Bắc mà cả hàng công của tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội

Dù vậy, cái xua tay cùng màn trình diễn thất vọng của Đình Bắc có vẻ chỉ là phần nổi. Dư luận nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến, một bên chỉ trích sự non nớt và kém duyên của tiền đạo 22 tuổi, trong khi bên còn lại nhận định anh vô tình trở thành "vật tế thần". Thực tế chứng minh, sau khi Đình Bắc rời sân, lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn không hề khởi sắc hay tạo ra thêm nhiều cơ hội rõ rệt.

Hình ảnh HLV Kim Sang-sik liên tục hất tay đầy sốt ruột ngoài đường biên phản ánh sự bế tắc ở cả một hệ thống. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ thất vọng với các pha hỏng ăn, mà còn bất lực trước khả năng pressing tầm cao thiếu đồng bộ của các học trò, giúp Singapore dễ dàng thoát gọng kìm. Hơn thế nữa, bài toán tuyến giữa thiên về sáng tạo với bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức nhưng lại thiếu một trung phong càn lướt đã khiến đội hình mất cân bằng nghiêm trọng trong hiệp hai.

HLV Kim Sang-sik không hài lòng về màn trình diễn của tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Việc bị thay ra sớm chắc chắn là bài học đắt giá cho bản lĩnh của Đình Bắc ở tuổi 22. Tuy nhiên, thay vì chỉ xoáy sâu vào hai pha bỏ lỡ của một cá nhân, điều đội tuyển Việt Nam cần giải quyết lúc này chính là sự bế tắc trong khâu tổ chức lối chơi và tính cân bằng giữa các tuyến trước các thử thách gay go tiếp theo.

Ở trận đấu này, không thể không nhắc Singapore đã tổ chức một lối chơi tốt bắt bài tuyển Việt Nam. HLV đội bóng thậm chí còn không hài lòng với một trận hoà. Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam là đội tuyển Indonesia. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách khó khăn hơn nữa. Giờ là lúc tuyển Việt Nam cần tập trung tối đa và BHL cần nghiên cứu lối chơi phù hợp nhất để giành kết quả có lợi trước đối thủ, nuôi mục tiêu giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.