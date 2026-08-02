Tình hình của Trương Tiến Anh ở đội tuyển Việt Nam

Tiến Anh nén nỗi buồn mất bà, lên đường sang Indonesia thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong lúc cùng đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại bảng A - ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh đã đón nhận tin buồn từ quê nhà khi bà anh qua đời. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình sau đó đã đổi ảnh đại diện cá nhân sang hình hoa sen trắng trên nền đen để tưởng nhớ người bà quá cố.

Nhận được nhiều lời chia buồn, động viên từ ban huấn luyện, các đồng đội như Đinh Quang Kiệt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Nhật Minh cùng đông đảo người hâm mộ, Tiến Anh đã gạt qua nỗi đau cá nhân để duy trì sự tập trung tối đa cùng toàn đội.

Tiến Anh cùng các đồng đội đã có mặt ở Indonesia (Ảnh: VFF)

Về phía đội tuyển Việt Nam, chiều ngày 01/08/2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức có mặt tại thành phố Bogor (Indonesia) sau khi di chuyển gần hai giờ bằng xe buýt từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta). Do quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn (chỉ vỏn vẹn hai ngày và mất gần một ngày di chuyển), ban huấn luyện đã quyết định ưu tiên công tác hồi phục thể trạng cho các cầu thủ thay vì ra sân tập ngay. Sau khi nhận phòng khách sạn, các tuyển thủ được thư giãn và thực hiện các bài tập phục hồi tại khu vực bể bơi nhằm giải tỏa mệt mỏi sau chặng đường dài.

Theo kế hoạch, chiều hôm nay ngày 2/8, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân vận động Pakansari để HLV Kim Sang-sik rà soát và hoàn thiện các phương án chiến thuật cuối cùng. Trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 03/08/2026 tại sân Pakansari. Đây là trận đấu then chốt có ý nghĩa trực tiếp đến cục diện bảng A, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang rất quyết tâm hướng tới một kết quả thuận lợi sau trận hòa 0-0 trước Singapore.