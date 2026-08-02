Rộ tin "cậu Be" Bellingham chu cấp tiền hàng tháng cho bạn gái, sự thật là gì?

Gần đây, người hâm mộ xôn xao trước thông tin Jude Bellingham chu cấp tiền hàng tháng cho bạn gái Ashlyn Castro. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng hay xác nhận chính thức nào cho thấy thông tin này là sự thật.

Jude Bellingham một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, nhưng lần này không phải nhờ màn trình diễn trên sân cỏ mà bởi câu chuyện đời tư. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X và TikTok, xuất hiện hàng loạt bài đăng cho rằng tiền vệ người Anh đang chu cấp một khoản tiền cố định mỗi tháng cho bạn gái Ashlyn Castro.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo nhiều cuộc tranh luận về mối quan hệ của cặp đôi. Một số bài đăng còn khẳng định Ashlyn Castro đã công khai chia sẻ rằng cô được Bellingham hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, khi rà soát các nguồn tin, hiện không có bất kỳ video, bài phỏng vấn hay bài đăng trên mạng xã hội nào của Ashlyn Castro xác nhận những phát ngôn nói trên.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Nhiều tờ báo quốc tế cũng nêu rõ rằng câu chuyện chủ yếu bắt nguồn từ các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội và chưa được kiểm chứng. Cho đến nay, cả Jude Bellingham lẫn Ashlyn Castro đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin đang gây xôn xao.

Việc tin đồn lan rộng cũng khiến nhiều người hâm mộ kêu gọi thận trọng trước khi chia sẻ. Bởi những phát ngôn được gán cho Ashlyn Castro có thể đã bị cắt ghép hoặc bịa đặt nhằm thu hút lượt tương tác.

Bellingham vốn là người khá kín tiếng về đời tư. Kể từ khi công khai hẹn hò với Ashlyn Castro, ngôi sao của Real Madrid hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ trên mạng xã hội hay trong các cuộc phỏng vấn. Chính vì vậy, mỗi thông tin liên quan đến cặp đôi đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Trong thời gian qua, Ashlyn Castro cũng nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Bellingham ở các giải đấu lớn, trong đó có World Cup 2026. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ cuộc sống riêng tư khá kín đáo.

Hiện tại, thông tin Bellingham chu cấp tiền hàng tháng cho bạn gái vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn trên mạng xã hội. Không có nguồn tin uy tín nào xác nhận nội dung này, cũng như chưa xuất hiện bằng chứng cho thấy Ashlyn Castro từng đưa ra phát biểu như những gì đang được lan truyền.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV